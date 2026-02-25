Comunicaciones vence a Municipal en el Clásico 336 y escala al segundo lugar del Clausura 2026

Comunicaciones se impuso 1-0 a Municipal en el Clásico 336, disputado en el estadio Cementos Progreso, gracias a un solitario gol de Wilson Pineda, que le otorgó a los albos una victoria vital en su pelea por evitar el descenso y, además, los impulsó hasta la segunda posición del Torneo Clausura 2026.

En un escenario vestido de blanco y con una afición crema que no dejó de alentar durante los 95 minutos, el encuentro cumplió las expectativas y ofreció intensidad, emociones y un cierre dramático, en el que Municipal estuvo a punto de empatar.

El primer tiempo mostró a un Comunicaciones dominante, que presionó desde el inicio y generó peligro constante en la portería rival. La primera ocasión clara llegó al minuto 4, cuando el colombiano Omar Duarte obligó a Kenderson Navarro a desviar el balón al tiro de esquina. Municipal respondió tres minutos después con un remate de Rudy Muñoz, que Fredy Pérez controló con dificultad.

Pese a algunos intentos del cuadro rojo, la insistencia crema fue superior, con acciones de Dairon Reyes al 9, un cabezazo de Ernesto Monreal al 15 y un disparo lejano de Janpol Morales al 16. El premio llegó al minuto 32, cuando un tiro de esquina cobrado por Reyes dónde Duarte remato de cabeza, lo que dejó a Wilson Pineda solo para definir el 1-0, que encendió el estadio.

En la segunda mitad, Comunicaciones volvió a presionar, pero Municipal ajustó líneas y comenzó a tomar el control del juego con el paso de los minutos. El partido se tornó de ida y vuelta, con ocasiones para ambos equipos.

Al 68, Muñoz tuvo una oportunidad clara que no logró conectar; mientras que, al minuto 80, llegó la jugada más peligrosa para los rojos: José Martínez quedó mano a mano ante Fredy Pérez, quien respondió con una atajada decisiva para mantener el marcador a favor de los cremas.

En los minutos finales, Comunicaciones optó por manejar la posesión y enfriar el juego para asegurar el triunfo. El plan funcionó y el Clásico 336 terminó pintado de blanco, con una afición crema que celebró una victoria crucial para el equipo.

De cara a lo que viene, Comunicaciones visitará este fin de semana a Guastatoya, en un duelo directo por la permanencia. Municipal, por su parte, regresará al estadio El Trébol para recibir a Marquense.