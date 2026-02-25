Champions League: Los posibles rivales de Real Madrid y Barcelona en los Octavos de Final

El París Saint-Germain, clasificado este miércoles, y el Newcastle son los dos posibles rivales del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones. El Real Madrid, ganador ante el Benfica, se medirá al Sporting de Portugal o al Manchester City, mientras que el Atlético de Madrid jugará contra el Liverpool o el Tottenham.

Son las posibilidades ya preestablecidas para los tres equipos españoles que siguen en la máxima competición europea, cuyo sorteo se celebrará este viernes en la sede de la UEFA, en la ciudad suiza de Nyon. Allí se definirá el cuadro hasta la final del sábado 30 de mayo, en el Puskas Arena de Budapest.

El Barcelona, exento de esta fase intermedia por su posición dentro del top ocho en la primera ronda, tiene dos opciones: el París Saint-Germain, vigente campeón del torneo, que doblegó al Mónaco en su eliminatoria por un global de 5-4 y que ya venció al equipo azulgrana en la fase liga por 1-2, o el Newcastle, que eliminó este martes al Qarabag y al que el conjunto de Hansi Flick derrotó a domicilio en esta edición del torneo por 1-2.

Contra esos mismos rivales, según lo que determine el sorteo, también se medirá el Chelsea, que fue sexto en la primera ronda. El rival del Real Madrid —también del Bodo/Glimt, que dejó fuera al Inter con triunfos tanto en casa como de visita— saldrá entre el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, al que superó la pasada campaña en este torneo, y el Sporting de Portugal, que sumó 16 puntos en la primera fase, con un balance de cinco victorias, un empate y dos derrotas.

El Atlético de Madrid jugará contra el Liverpool, al que ya se enfrentó en la primera jornada y perdió 3-2 en Anfield, o contra el Tottenham, actualmente decimosexto en la liga inglesa. Las mismas posibilidades tiene el Galatasaray, tras completar la eliminación del Juventus en la prórroga.

En las otras dos eliminatorias, el Arsenal, líder de la fase liga, y el Bayern Múnich, segundo, se enfrentarán al Bayer Leverkusen o al Atalanta, según depare el sorteo.

Arsenal, Bayern, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal, Manchester City, Liverpool y Tottenham disputarán el partido de vuelta en su estadio, por su clasificación dentro del top ocho en la fase liga.