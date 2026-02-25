Estos son los equipos clasificados a los Octavos de Final de la Champions League

Este miércoles quedaron confirmados los 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, luego de la finalización de las series de repechaje disputadas en distintos estadios de Europa. Con el nuevo formato, instaurado desde la temporada anterior, la fase de Liga volvió a ofrecer una intensa disputa por los boletos a la siguiente ronda.

En este sistema, los equipos que finalizaron entre las posiciones 1 y 8 avanzaron de manera directa a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre el 9 y el 24 tuvieron que enfrentarse en series de ida y vuelta para completar el listado de clasificados.

Los conjuntos que lograron su boleto desde la fase de Liga fueron: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City.

Por su parte, los equipos que avanzaron desde el repechaje y se suman a la ronda de octavos son: Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bodø/Glimt, Newcastle, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Galatasaray y Atalanta.

Estos ocho clubes superaron la exigente fase de repechaje y continúan en la lucha por el título continental. Con los 16 equipos definidos, todo queda listo para la siguiente etapa del torneo. El objetivo es llegar a la final que se disputará el 30 de mayo en Budapest, Hungría, ciudad que albergará un nuevo capítulo en la historia de la competición europea de clubes.

El sorteo de los octavos de final se llevará a cabo este viernes, cuando cada equipo conocerá a su rival. Los clubes que avanzaron de manera directa desde la fase de Liga tendrán la ventaja de cerrar su serie en condición de local, mientras que los clasificados del repechaje deberán disputar el partido de ida en casa.

Las series de octavos se jugarán en marzo, etapa en la que cada club buscará mantener vivo el sueño de levantar la “Orejona” en Budapest.