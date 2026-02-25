Video: Así fue el error del portero del Borussia que le costó la eliminación ante el Atalanta

El Atalanta logró la victoria 4-1 en el último suspiro del partido en Bérgamo, levantando la desventaja de 2-0 que había traído de la ida en Alemania.

En el 90+8', el serbio Lazar Samardzic transformó el penal que dio el boleto a la Dea para los octavos, después de que la revisión en el VAR decretara la pena máxima y la expulsión del argelino Ramy Bensebaini por una acción en la que el montenegrino Nikola Krstovic terminó con el rostro ensangrentado por una herida.

En la acción de penalti, el portero Gregor Kobel se equivocó en la salida y regaló el balón a Mario Pašalić, quien ganó en velocidad y centro a la llegada de Krstovic, quien terminó con un golpe en el rostro.

Ese gol evitó así la prórroga, después de que el equipo italiano se adelantara hasta 3-0, empezando ya en el minuto 5', cuando tres jugadores visitantes fallaron en controlar un centro que Gianluca Scamacca convirtió en el primer tanto.

Justo antes del descanso, un tiro de Davide Zappacosta, desviado por Bensebaini, engañó al arquero Gregor Kobel (2-0, 45') y en el 57' el croata Mario Pasalic puso el 3-0 de cabeza.

Demasiado vulnerable en defensa, el equipo de Niko Kovac, segundo en la Bundesliga detrás del Bayern Munich, también falló en esta ocasión en ataque, donde solo pudo marcar en el 75' gracias a Karim Adeyemi, que acababa de entrar en el partido y que puso el balón en la escuadra de los locales.

El Borussia Dortmund, subcampeón de este torneo en 2024 y cuartofinalista en 2025, queda ahora eliminado de manera prematura.

El Atalanta había caído en este playoff la pasada campaña, ante el Brujas belga, y ahora avanza a unos octavos donde tendrá un adversario temible, Bayern Munich o Arsenal, según determine el sorteo de este viernes.