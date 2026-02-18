FK Bodo/Glimt ganó 3-1 en la ida y queda con ventaja

Por la llave 7 de la Champions, FK Bodo/Glimt mostró un sólido rendimiento colectivo tras ganar 3-1 contra Inter este miércoles. La escuadra comandada por Kjetil Knutsen comenzó ganando gracias a un disparo de Sondre Brunstad Fet (20′ 1T), pero Francesco Pio Esposito igualó con otro disparo (29′ 1T). Cuando corría el minuto 15 del segundo tiempo Jens Hauge convirtió después de una jugada y, al minuto 18 de la misma etapa, Kasper Hogh liquidó el partido a favor de FK Bodo/Glimt con otra jugada.

Francesco Pio Esposito hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 29 de la primera etapa. Fue un golazo que el delantero inició y culminó: se quedó con la pelota por la izquierda y, desde el área grande, remató para meter el balón en el palo izquierdo del arquero.

La suerte no estuvo del lado de Inter en dos oportunidades y los remates de Matteo Darmian pegaron en el palo.

Kasper Hogh fue la figura del partido. El delantero de FK Bodo/Glimt marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 11 pases correctos.

También fue importante Jens Hauge. El delantero de FK Bodo/Glimt marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 25 pases correctos.

El director técnico de FK Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, planteó una estrategia 4-3-3 con Nikita Haikin en el arco; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen y Fredrik Bjorkan en la línea defensiva; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en el medio; y Ole Didrik Blomberg, Kasper Hogh y Jens Hauge en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Cristian Chivu se pararon con un esquema 3-5-2 con Yann Sommer bajo los tres palos; Manuel Akanji, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni en defensa; Matteo Darmian, Nicolò Barella, Petar Sucic, Henrikh Mkhitaryan y Carlos Augusto en la mitad de cancha; y Lautaro Martínez y Francesco Pio Esposito en la delantera.

El árbitro Daniel Siebert fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Con esta victoria, FK Bodo/Glimt llega confiado de cara a la revancha para clasificar a Octavos de Final. El partido de vuelta se jugará el próximo martes 24 de febrero.

Cambios en FK Bodo/Glimt

77′ 2T – Salieron Kasper Hogh por Andreas Helmersen y Ole Didrik Blomberg por Sondre Auklend

88′ 2T – Salió Jostein Gundersen por Haitam Aleesami

89′ 2T – Salieron Sondre Brunstad Fet por Isak Määttä y Nicolò Barella por Andy Diouf

Amonestado en FK Bodo/Glimt:

31′ 2T Ole Didrik Blomberg (Conducta antideportiva)

Cambios en Inter

59′ 2T – Salió Lautaro Martínez por Marcus Thuram

75′ 2T – Salieron Henrikh Mkhitaryan por Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito por Ange Bonny y Matteo Darmian por Luis Henrique

Amonestado en Inter: