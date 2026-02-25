Triunfo y tensión: Real Madrid avanza, pero Raúl Asencio preocupa tras su salida en camilla

Triunfo y tensión: Real Madrid avanza, pero Raúl Asencio preocupa tras su salida en camilla

El Real Madrid avanzó a los octavos de final de la Champions tras vencer 2-1 al Benfica remontando un temprano gol en contra pese al susto por la lesión de Raúl Asencio.

MADRID, 25/02/2026.- El defensa del Real Madrid Raúl Asencio (en el suelo) es atendido durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones que Real Madrid y Benfica disputan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín

- El defensa del Real Madrid Raúl Asencio (en el suelo) es atendido durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Real Madrid certificó su clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones después de imponerse 2-1 al Benfica en el estadio Santiago Bernabéu, resultado que dejó un marcador global de 3-1 en la eliminatoria.El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa remontó el gol inicial del cuadro portugués y terminó por imponer su jerarquía para mantenerse con vida en la competición.

El partido comenzó con sorpresa cuando Rafa Silva adelantó al Benfica en el minuto 14, al aprovechar un desajuste defensivo que momentáneamente silenció a la afición merengue.

Sin embargo, la reacción del Real Madrid no tardó en llegar. Apenas dos minutos después, Aurélien Tchouaméni apareció con un potente remate para igualar el marcador (1-1) y devolver el control del encuentro a los locales.

En la segunda mitad, cuando el Benfica comenzaba a adelantar líneas en busca del milagro, Vinícius Júnior sentenció la eliminatoria al minuto 80 con una brillante acción individual que puso el 2-1 definitivo en el encuentro. El brasileño aprovechó un pase al espacio, encaró a la defensa rival y definió con frialdad para asegurar el boleto madridista a la siguiente ronda.

Susto por la lesión de Raúl Asencio

El encuentro también estuvo marcado por un momento de tensión cuando Raúl Asencio, defensor del Real Madrid, tuvo que abandonar el campo en camilla al minuto 77. El jugador sufrió un fuerte golpe al caer desequilibrado tras un choque aéreo con su compañero Eduardo Camavinga.

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio es retirado en camilla, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones .(Foto Presa Libre: EFE):

Asencio permaneció varios minutos tendido sobre el césped mientras era atendido por los servicios médicos, quienes finalmente determinaron su salida obligada del partido. En su lugar ingresó el austríaco David Alaba. Aunque la acción fue fortuita, generó preocupación inmediata entre sus compañeros y la afición, debido a la dureza del impacto.

El Madrid, a la espera de rival

Con la eliminatoria resuelta a su favor (0-1 en la ida y 2-1 en la vuelta), el Real Madrid avanza a los octavos de final, donde esperará rival que será entre el Sporting de Lisboa y el Manchester City.

