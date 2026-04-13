Clausura 2026: así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la jornada 19 del torneo

a jornada 19 del Torneo Clausura 2026 dejó una tabla más apretada que nunca en lo alto y una zona baja que sigue generando tensión a falta de tres fechas para el cierre del torneo. Comunicaciones abrió la jornada el viernes con una victoria 1-0 sobre Aurora FC gracias al gol de cabeza del debutante argentino Agustín Vuletich al minuto 72, resultado que catapultó a los Cremas al liderato con 32 puntos.

Mixco igualó esa marca este sábado al vencer 3-1 a Xelajú MC con doblete de Nicolás Martínez, dejando a ambos equipos en lo más alto del Clausura con 32 puntos cada uno. Antigua GFC y Xelajú se mantienen tercero y cuarto con 30 puntos cada uno tras la victoria de los coloniales 1-0 sobre Municipal con gol de Agustín Maziero, mientras que los Rojos de Mario Acevedo caen al sexto lugar con 29 unidades tras su derrota en el Pensativo.

La jornada también tuvo resultados importantes en la parte baja. Achuapa venció 1-0 a Malacateco con gol de Carlos Santos al minuto 51, resultado que movió la zona de descenso y dejó a los Toros en el último lugar del Clausura con 16 puntos. Cobán Imperial y Guastatoya repartieron puntos con un empate 1-1 en el que Santiago Gómez igualó al 78 para los Pecho Amarillo en un partido cargado de polémicas.

Así queda la tabla del Clausura tras la jornada 19

Comunicaciones lidera con 32 puntos, igualado con Mixco en la segunda posición. Xelajú MC y Antigua GFC aparecen tercero y cuarto con 30 unidades cada uno, mientras que Cobán Imperial y Municipal comparten el quinto y sexto lugar con 29 puntos. Marquense es séptimo con 27, Guastatoya y Mictlán comparten el octavo y noveno con 25 puntos cada uno, y Aurora FC cierra la zona de clasificación en el décimo lugar con 19 unidades.

En la zona de peligro, Achuapa suma 18 puntos en el undécimo lugar y Malacateco cierra la tabla con 16 en el duodécimo. La diferencia entre ambos equipos y los que están por encima es mínima, lo que garantiza tensión máxima en las tres jornadas que restan del certamen.

La próxima jornada tendrá como plato fuerte el Clásico Capitalino entre Municipal y Comunicaciones en el Estadio Manuel Felipe Carrera, un duelo que podría ser decisivo en la pelea por el liderato del Clausura 2026 y que también tendrá implicaciones importantes en la tabla acumulada donde la lucha por la permanencia sigue completamente abierta.