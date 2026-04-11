Antigua GFC vence 1-0 a Municipal con gol de Maziero y se mete en la pelea por el liderato

Antigua GFC venció 1-0 a Municipal este sábado en el Estadio Pensativo en la jornada 19 del Torneo Clausura 2026, en un partido que comenzó con más de una hora de retraso por fallos en las torres de iluminación del recinto y que finalmente pudo disputarse desde las 8:30 PM. El gol del triunfo llegó al minuto 5 por medio del argentino Agustín Maziero, quien conectó un certero cabezazo en el corazón del área para adelantar a los coloniales en lo que sería el único tanto del encuentro.

Antigua dominó la primera mitad con orden y aprovechó su mejor momento para mantener la ventaja hasta el descanso. Los Rojos de Mario Acevedo intentaron reaccionar pero encontraron en Luis Morán a un portero sólido que respondió en los momentos de mayor presión. Municipal tuvo su ocasión más clara al minuto 65 cuando un remate de Cristian Hernández pegó en el palo, salvando a los coloniales de un empate que parecía inminente.

La segunda mitad cambió radicalmente con la expulsión de José Rosales al minuto 54 tras una fuerte entrada sobre el tobillo de Yunior Pérez, dejando a Antigua con diez hombres durante más de 40 minutos. Pese a la inferioridad numérica, los coloniales aguantaron con carácter y Luis Morán fue figura al minuto 81 con una doble atajada que negó el gol primero a Samayoa y luego a Martínez, manteniendo la ventaja hasta el pitazo final.

Así queda la tabla del Clausura

Con este triunfo Antigua GFC sube al cuarto lugar del Clausura 2026 con 30 puntos, igualado con Xelajú MC y a solo dos del liderato que comparten Comunicaciones y Mixco con 32 unidades cada uno. Los coloniales se meten de lleno en la pelea por el título en una tabla donde cuatro equipos están separados por apenas dos puntos.

Municipal, por su parte, se queda con 29 puntos en la quinta posición del Clausura tras esta derrota, mientras que en la tabla acumulada los Rojos continúan primeros con 77 puntos. El resultado complica las aspiraciones escarlatas en el certamen y los aleja momentáneamente de los primeros puestos del torneo corto.