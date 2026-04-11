“Ojalá pueda quedarme por mucho tiempo”: Agustín Vuletich debuta con gol en Comunicaciones y ya sueña con más

Agustín Vuletich no pudo tener un mejor debut. El delantero argentino ingresó de cambio en la segunda mitad del partido ante Aurora FC y en apenas cuatro minutos ya había anotado el gol que le dio la victoria 1-0 a Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso.

Una semana que comenzó con su anuncio como refuerzo y terminó con el gol más importante de la jornada para los cremas. "Estoy contento por la victoria y por el gol, pero me enfoco en el futuro. El rol del delantero ha cambiado, ahora es un jugador mucho más integral, mucho más de equipo", expresó el atacante tras el encuentro.

Vuletich también reconoció las circunstancias inusuales de su llegada. "En Argentina estaba entrenando porque es algo que nos gusta hacer. No es fácil llegar en medio de un campeonato intenso, sin embargo el entrenador me dijo que entrara a buscar el gol que necesitábamos para ganar. Las indicaciones no fueron muchas y creo que fueron las justas", comentó el delantero, quien se adaptó rápidamente al esquema del equipo pese a no haber tenido pretemporada con el grupo.

Sobre su fichaje y su deseo de continuidad, fue claro y directo. "Me llamaron cuando estaba en Argentina y me comentaron que la institución está pensando en un proyecto a largo plazo. La realidad es que es un contrato por un período corto, pero lo que hablamos con el presidente es que ojalá pueda ser por mucho tiempo", señaló Vuletich, dejando abierta la puerta a una estadía más prolongada en el fútbol guatemalteco.

Un debut que llega en el momento justo

Comunicaciones necesitaba este resultado. Los Cremas sumaron tres puntos vitales que los llevan a 32 unidades y los catapultan al liderato del Clausura 2026, además de mejorar su posición en la tabla acumulada donde ahora cuentan con 52 puntos. El debut goleador de Vuletich no solo cambió el marcador sino también el ánimo de un equipo que buscaba salir de la presión que ha vivido en las últimas semanas.

El delantero también explicó cómo vivió la jugada de su gol y su adaptación al funcionamiento del equipo. "Entendí que quien debe adaptarse al equipo soy yo, y si Pinto era quien atacaba el primer palo en este partido, yo debía ajustarme a eso", señaló, mostrando una mentalidad colectiva que encaja con lo que Marco Antonio Figueroa busca en su esquema. "Por eso le dije que iba a dar el 100% cada día de este corto contrato para demostrar quién soy", agregó.

Ahora, con la confianza de un debut soñado, Vuletich se prepara para su siguiente reto con Comunicaciones, que no será cualquier partido. Los Cremas enfrentarán el Clásico Nacional ante CSD Municipal, un duelo que el argentino ya tiene en la mira y que podría marcar un nuevo capítulo en su prometedor inicio en el fútbol chapín. "Lo importante era ganar, conseguir los tres puntos y respirar en la situación que esta institución no merece estar, y empezar a pensar en grande, que es lo que la historia representa", concluyó el delantero.