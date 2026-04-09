Marquense vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Clausura

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Marquense vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Clausura

En la previa de Marquense vs Mictlán, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 11 de abril desde las 21:00 horas.

Redacción deportes

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El próximo sábado 11 de abril, a partir de las 21:00 horas, Mictlán visita a Marquense en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 19 del Clausura.

Así llegan Marquense y Mictlán

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense fue derrotado en el Santo Domingo de Guzman frente a Mixco por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 4 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Mictlán acabó en empate por 1-1 ante Comunicaciones. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 9 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Mictlán se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 24 puntos (7 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (7 PG – 4 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Xelajú 30 18 8 6 4 12
2 Municipal 29 18 8 5 5 6
3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2
4 Mixco 29 18 8 5 5 1
5 Cobán Imperial 28 18 7 7 4 8
1 Xelajú 30 18 8 6 4 12
2 Municipal 29 18 8 5 5 6
3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2
4 Mixco 29 18 8 5 5 1
5 Cobán Imperial 28 18 7 7 4 8
7 Mictlán 25 18 7 4 7 -7
7 Mictlán 0 0 0 0 0 0
9 Marquense 24 18 7 3 8 -2
9 Marquense 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 20: vs Aurora FC: 15 de abril – 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas
  • Fecha 22: vs Guastatoya: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 20: vs Mixco: 16 de abril – 17:00 horas
  • Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas
  • Fecha 22: vs Aurora FC: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Marquense y Mictlán, según país
  • Argentina: 00:00 horas
  • Colombia y Perú: 22:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas

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