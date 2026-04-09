Marquense vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Clausura

El próximo sábado 11 de abril, a partir de las 21:00 horas, Mictlán visita a Marquense en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 19 del Clausura.

Así llegan Marquense y Mictlán

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense fue derrotado en el Santo Domingo de Guzman frente a Mixco por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 4 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Mictlán acabó en empate por 1-1 ante Comunicaciones. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 9 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Mictlán se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 24 puntos (7 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (7 PG – 4 PE – 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 4 Mixco 29 18 8 5 5 1 5 Cobán Imperial 28 18 7 7 4 8 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 4 Mixco 29 18 8 5 5 1 5 Cobán Imperial 28 18 7 7 4 8 7 Mictlán 25 18 7 4 7 -7 7 Mictlán 0 0 0 0 0 0 9 Marquense 24 18 7 3 8 -2 9 Marquense 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Aurora FC: 15 de abril – 15:00 horas

Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas

Fecha 22: vs Guastatoya: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Mixco: 16 de abril – 17:00 horas

Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas

Fecha 22: vs Aurora FC: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Marquense y Mictlán, según país