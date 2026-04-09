Marquense vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Clausura

Así llegan Marquense y Mictlán
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura
Marquense fue derrotado en el Santo Domingo de Guzman frente a Mixco por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 4 goles y tiene 6 a favor.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura
El anterior partido jugado por Mictlán acabó en empate por 1-1 ante Comunicaciones. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 9 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Mictlán se quedó con la victoria por 2 a 1.
El anfitrión está en el noveno puesto con 24 puntos (7 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (7 PG – 4 PE – 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|30
|18
|8
|6
|4
|12
|2
|Municipal
|29
|18
|8
|5
|5
|6
|3
|Comunicaciones
|29
|18
|9
|2
|7
|2
|4
|Mixco
|29
|18
|8
|5
|5
|1
|5
|Cobán Imperial
|28
|18
|7
|7
|4
|8
|1
|Xelajú
|30
|18
|8
|6
|4
|12
|2
|Municipal
|29
|18
|8
|5
|5
|6
|3
|Comunicaciones
|29
|18
|9
|2
|7
|2
|4
|Mixco
|29
|18
|8
|5
|5
|1
|5
|Cobán Imperial
|28
|18
|7
|7
|4
|8
|7
|Mictlán
|25
|18
|7
|4
|7
|-7
|7
|Mictlán
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Marquense
|24
|18
|7
|3
|8
|-2
|9
|Marquense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 20: vs Aurora FC: 15 de abril – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Guastatoya: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 20: vs Mixco: 16 de abril – 17:00 horas
- Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Aurora FC: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Marquense y Mictlán, según país
- Argentina: 00:00 horas
- Colombia y Perú: 22:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas