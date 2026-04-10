Comunicaciones es líder momentáneo del Clausura tras vencer a Aurora con un cabezazo salvador de Vuletich

Comunicaciones consiguió una victoria clave en condición de local tras derrotar 1-0 a Aurora FC en el estadio Cementos Progreso, en el partido que dio inicio a la jornada 19 del Torneo Clausura 2026.

El héroe de la noche fue el debutante argentino Agustín Vuletich, quien marcó el único gol pocos minutos después de ingresar al terreno de juego.

El compromiso fue parejo y con pocas acciones claras de gol durante los 90 minutos. Predominó la lucha en el mediocampo, con dos equipos que priorizaron el orden defensivo y mostraron escasa claridad en el último tercio. El conjunto albo intentó asumir el protagonismo, aunque sin generar opciones manifiestas.

Por su parte, Aurora buscó sorprender, pero careció de profundidad y no logró inquietar al guardameta Fredy Pérez, quien tuvo una noche tranquila.

Cuando el empate parecía sellado, la táctica fija marcó la diferencia. Al minuto 72, tras un tiro de esquina cobrado por Steven “el Pelón” Robles, José Pinto desvió el balón en el primer palo.

El esférico quedó en el área chica y Vuletich, con pocos minutos en cancha, anotó de cabeza para el 1-0. El tanto significó un debut destacado para el atacante argentino, quien se ganó el reconocimiento de la afición crema.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa alcanza de forma momentánea el liderato al llegar a 32 puntos, lo que le permite mejorar su situación en la tabla acumulada y alejarse de la zona de descenso. Aurora, en cambio, se quedó con 19 unidades y complica sus opciones de clasificar a la liguilla.

En la próxima jornada, Comunicaciones visitará a Municipal en el Clásico Capitalino, en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”. Aurora, por su parte, recibirá a Marquense con la obligación de sumar.