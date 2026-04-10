“Me entregaré al 100% dentro y fuera de la cancha” Agustín Vuletich, nuevo jugador de Comunicaciones

Agustín Vuletich, delantero argentino de 34 años se presentó este jueves ante los medios y dejó claro lo que trae bajo el brazo para Comunicaciones en la recta final del Torneo Clausura 2026. "Gracias a Dios tuve la posibilidad de jugar en diferentes ligas a nivel del mundo, considero que soy un centro delantero integral que no se queda solamente dentro del área", afirmó el atacante, quien suma experiencia en Portugal, Italia, México y Colombia, entre otros destinos.

El argentino también habló sobre su forma de entender el fútbol y lo que el equipo puede esperar de él dentro del campo. "Algo muy importante en mí es la intensidad, trato de imponerla en todo momento que me toca estar dentro del campo, y claro, para un jugador de mi posición los goles son algo muy relevante", señaló Vuletich, quien también destacó el compromiso que asume con la institución. "Me entregaré al 100% dentro y fuera de la cancha, representando a una institución muy grande", agregó el delantero.

Con estas palabras, Vuletich llega con las expectativas puestas en marcar diferencia en un equipo que necesita goles en los momentos decisivos. El atacante podría vivir sus primeros minutos con la camiseta crema precisamente este viernes en el derbi capitalino ante Aurora FC en el Estadio Cementos Progreso, uno de los partidos más importantes que le quedan a los Cremas en el certamen.

El contexto en el que llega al equipo

Comunicaciones atraviesa un momento en el que cada punto es vital. Los albos marchan terceros en el Clausura 2026 con 29 puntos, a uno del líder Xelajú MC, y en la tabla acumulada se mantienen en la octava posición con 49 puntos, igualados con Mictlán en la zona donde la permanencia sigue siendo una preocupación latente. La incorporación de Vuletich responde precisamente a esa necesidad ofensiva que el equipo ha mostrado en las últimas jornadas.

El delantero llegó tras más de un año sin actividad profesional, siendo su último club el UTA Arad de la Superliga de Rumania, pero su trayectoria internacional habla por sí sola. Formado en Vélez Sarsfield, Vuletich ha competido en ligas de Europa y América con clubes como Arouca de Portugal, Salernitana de Italia, Tiburones Rojos de México e Independiente Medellín y Deportivo Cali de Colombia, entre otros.

Para que el fichaje fuera posible, Comunicaciones debió dar de baja a José Corena únicamente para este torneo, un movimiento que refleja la urgencia del club por sumar un referente ofensivo en la recta final. Si Vuletich logra rendir al nivel de su experiencia, podría ser la pieza que le faltaba a los Cremas para pelear por el liderato y alejarse definitivamente de cualquier preocupación en la tabla acumulada.