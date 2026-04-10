Clausura 2026: Comunicaciones recibe a Aurora en el derbi capitalino que abre la jornada 19

Comunicaciones y Aurora FC protagonizan este viernes el derbi capitalino que abre la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Cementos Progreso a las 8:00 PM. Los Cremas de Marco Antonio Figueroa reciben a los Aurinegros en un partido que tiene múltiples motivaciones para el equipo local, que busca seguir sumando puntos tanto en la tabla del Clausura como en la tabla acumulada.

Comunicaciones llega en la tercera posición del Clausura 2026 con 29 puntos, en una pelea apretada por el liderato donde Xelajú MC encabeza con 30 unidades y Municipal y Mixco también suman 29.

En la tabla acumulada, los Cremas se mantienen en la octava posición con 49 puntos, igualados con Mictlán, por lo que cada punto sigue siendo vital para alejarse de la zona de peligro. Además, Comunicaciones es el equipo que menos minutos acumula con jugadores de edad limitada en el torneo con apenas 877 minutos, muy por debajo de los 1,250 mínimos requeridos, lo que representa una deuda pendiente que el equipo deberá saldar en las 4 jornadas que restan.

Para este compromiso, los Cremas presentaron su convocatoria con la inclusión del delantero argentino Agustín Vuletich, el nuevo fichaje del club que podría tener minutos en este derbi capitalino. Aurora FC, por su parte, llega en la décima posición del Clausura con 19 puntos y buscará sumar para poder meterse a la zona de clasificación.

Los partidos de la jornada 19

La jornada 19 se disputará entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril con seis partidos que prometen emociones en todos los extremos de la tabla. Estos son los duelos confirmados y sus horarios.

Viernes 10 de abril: Comunicaciones vs. Aurora FC a las 8:00 PM

Comunicaciones vs. Aurora FC a las 8:00 PM Sábado 11 de abril: Mixco vs. Xelajú MC a las 3:00 PM y Antigua GFC vs. Municipal a las 7:00 PM, cerrando con Marquense vs. Mictlán a las 9:00 PM

Mixco vs. Xelajú MC a las 3:00 PM y Antigua GFC vs. Municipal a las 7:00 PM, cerrando con Marquense vs. Mictlán a las 9:00 PM Domingo 12 de abril: Cobán Imperial vs. Guastatoya a las 2:00 PM y Achuapa vs. Malacateco a las 4:00 PM.

El duelo más atractivo de la jornada además del derbi capitalino es el de Antigua GFC vs. Municipal, un clásico del fútbol guatemalteco que enfrentará al bicampeón nacional contra el líder de la tabla acumulada. También destaca el encuentro entre Mixco y Xelajú, dos equipos en la pelea por el liderato del Clausura que buscarán sacar ventaja sobre sus rivales directos en una jornada que promete definir aún más el panorama en la recta final del torneo.