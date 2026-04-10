Liga Nacional: Comunicaciones confirma cirugía de su delantero y será baja por varios meses

Comunicaciones FC sufrió una baja sensible en su frente ofensivo tras confirmar la lesión del delantero guatemalteco Erick “el Kuki” Lemus, quien fue sometido a una intervención quirúrgica este jueves debido a una ruptura del ligamento cruzado anterior.

El club albo dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales, donde informó que el procedimiento se desarrolló de forma exitosa y que el jugador iniciará de inmediato su etapa de recuperación.

“Comunicaciones FC informa que nuestro jugador Erick Lemus fue sometido el día de hoy a un procedimiento quirúrgico exitoso, mediante el cual se realizó la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Tras la intervención, el jugador iniciará su proceso de recuperación, con un tiempo estimado de seis meses fuera de toda actividad deportiva. El proceso será supervisado por el cuerpo médico del club, siguiendo el plan de rehabilitación y readaptación establecido para su retorno a las canchas. Comunicaciones FC le desea a Erick una pronta y satisfactoria recuperación”, expresó la institución.

La ausencia de Lemus representa un golpe para el conjunto crema, tanto para lo que resta del torneo Clausura 2026 como para el inicio del próximo campeonato, ya que el tiempo estimado de recuperación lo mantendrá alejado de las canchas durante aproximadamente seis meses.

No obstante, su baja se da en un contexto en el que el delantero no había tenido una participación constante durante el torneo. En 18 jornadas disputadas, Lemus únicamente vio acción en seis encuentros, sin marcar goles ni registrar asistencias. Además, a lo largo del certamen presentó inconvenientes físicos que limitaron su continuidad, por lo que el técnico Marco Antonio “el Fantasma” Figueroa no pudo contar con él de forma regular.

Mientras tanto, Comunicaciones continúa enfocado en sus objetivos deportivos. El equipo albo se mantiene en la lucha por mejorar su posición en la tabla acumulada, un aspecto clave de la temporada. En ese contexto, este viernes recibirá a Aurora FC en el arranque de la fecha 19, en un compromiso donde buscará sumar tres puntos que le permitan seguir avanzando.

Actualmente, Comunicaciones se ubica en la tercera posición de la tabla del torneo, y el cuerpo técnico confía en la profundidad del plantel para suplir la ausencia de Lemus y mantener el protagonismo en la recta final del campeonato.