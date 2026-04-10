Clausura 2026: la batalla por no descender se intensifica en la recta final de la fase de clasificación

El cierre del torneo Clausura del 2026 de la Liga Nacional se vive con máxima intensidad, con la zona de descenso como principal foco. Achuapa, Guastatoya, Malacateco y Marquense pelean por evitar perder la categoría en un tramo final donde cada punto resulta decisivo.

Achuapa es el más comprometido: último en la tabla acumulada, con once partidos sin ganar, está obligado a un cierre perfecto y a depender de otros resultados. Guastatoya, en cambio, revivió tras vencer a los cebolleros y se mantiene a un paso de la salvación.

Más arriba, pero aún sin margen de tranquilidad, Malacateco y Marquense libran su propia batalla. Los toros pasaron de pelear arriba a mirar de cerca el descenso, mientras que los leones han reaccionado con resultados clave que los mantienen con vida.

Cambios de técnicos y planteles exigidos reflejan la presión de una lucha que sigue al rojo vivo y que promete definirse hasta la última jornada.

Achuapa, al borde del abismo

La situación más crítica es la de Deportivo Achuapa, último de la tabla acumulada con 40 puntos, cuando restan cuatro jornadas. El equipo de Jutiapa suma once partidos sin ganar, con nueve derrotas consecutivas. La directiva destituyó a Rafael Loredo y nombró a Álvaro García, pero los resultados no han mejorado. Está obligado a ganar y depender de otros resultados para salvarse.

Guastatoya revive y se aferra a la esperanza

Guastatoya, dirigido por Pablo Centrone, suma 46 puntos y está a uno de la salvación. Su triunfo reciente ante Achuapa reactivó sus aspiraciones, aunque el margen de error sigue siendo mínimo. En la próxima jornada visitará a Cobán Imperial en un duelo clave.

Malacateco, de protagonista a comprometido

Malacateco ha caído al noveno lugar con 47 puntos, apenas uno por encima del descenso. Tras la salida de Roberto Montoya, Minor Díaz asumió el equipo. Su próximo partido ante Achuapa será decisivo en la lucha por la permanencia.

Marquense reacciona y mantiene la fe

Marquense suma 47 puntos y ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos. La llegada de Omar Arellano cambió el rumbo del equipo, que salió de la zona de descenso, aunque sigue en riesgo. En la siguiente jornada recibirá a Mictlán en un partido clave.

Un cierre de infarto

Con cuatro jornadas por disputarse, la pelea por no descender está al rojo vivo. Los equipos involucrados afrontan un cierre marcado por la presión y la exigencia, donde cada partido se jugará como una final.