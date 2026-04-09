Carlos Ruiz asegura que solo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona están por encima suyo

Carlos Humberto " el pescadito" Ruiz, máximo goleador histórico de la Selección Nacional de Guatemala y uno de los futbolistas más representativos del país a nivel internacional, volvió a ser tendencia en redes sociales.

Esta vez, no por un gol ni por una polémica deportiva, sino por su participación en un reto viral organizado por Diario Olé USA-MEX, medio especializado con cobertura en MLS, Liga MX, Concacaf y fútbol internacional rumbo al Mundial del 2026.

El desafío, sencillo pero provocador, consistía en reaccionar al escuchar el nombre de distintos futbolistas. La dinámica indicaba que solo debía responder si consideraba que el jugador mencionado era mejor que él.

Las reacciones de Ruiz no tardaron en viralizarse, lo que generó debate, comentarios y todo tipo de opiniones entre aficionados.

Silencio ante muchas figuras, palabras solo para tres leyendas

A lo largo del reto, el histórico goleador guatemalteco escuchó nombres de jugadores que marcaron época en el fútbol mundial y regional. Entre ellos estuvieron el español David Villa, el sueco Zlatan Ibrahimović, el francés Thierry Henry, el mexicano Carlos Vela, los ingleses David Beckham y Wayne Rooney, el estadounidense Landon Donovan, el irlandés Robbie Keane, el venezolano Josef Martínez y el argentino Tadeo Allende.

En todos estos casos, Ruiz optó por el silencio, manteniéndose firme en su postura y sin conceder superioridad deportiva. Sin embargo, la escena cambió cuando aparecieron tres nombres que, para el “Pescado”, están por encima de cualquier comparación.

Las únicas excepciones: Messi, Cristiano y Maradona

Al escuchar a Lionel Messi, Ruiz no dudó en responder y lo definió como “Un fenómeno”.

Ante Cristiano Ronaldo, su reacción fue inmediata: “Increíble el monstruo”.

La respuesta más contundente llegó con Diego Armando Maradona, a quien el exseleccionado nacional describió como “el ídolo más grande y el mejor futbolista en la historia del fútbol”.

Estas declaraciones fueron las únicas en las que Ruiz reconoció abiertamente a jugadores superiores, lo que refuerza su convicción y personalidad, rasgos que lo caracterizaron durante toda su carrera.