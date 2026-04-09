Selección Femenina de Guatemala acelera su preparación para enfrentar a Costa Rica por el pase al Premundial

La Selección Nacional Femenina de Guatemala ya se encuentra en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde inició su preparación de cara al partido clave frente al combinado de Costa Rica, correspondiente al Grupo C de las eliminatorias Concacaf W.

En este encuentro se definirá el conjunto que clasificará a la siguiente fase del proceso rumbo a la Copa del Mundo Femenina del 2027, que se disputará en Brasil.

Este compromiso decisivo corresponde a la última fecha del torneo eliminatorio, el cual se ha desarrollado desde noviembre del 2025 hasta abril del 2026. Los partidos de este mes determinarán a los seis ganadores de grupo que avanzarán al Campeonato Concacaf W del 2026, certamen que contará con la participación de ocho selecciones.

El cuadro bicolor trabaja a las órdenes de la entrenadora mexicana Karla Maya, quien convocó a 25 jugadoras para este enfrentamiento. La nómina combina futbolistas de experiencia con jóvenes que se han integrado al proyecto, todas con el sueño de asistir por primera vez a una Copa del Mundo Femenina.

El partido clave de esta fase se disputará en territorio costarricense, en el Estadio Nacional de San José, el próximo 18 de abril, donde se conocerá si la bicolor mantiene viva su lucha por alcanzar la máxima cita del fútbol femenino.

El plantel nacional es comandado por su capitana, la extremo Ana Lucía Martínez, quien milita en Cruz Azul de la liga mexicana y es una de las principales referentes del combinado nacional. Junto a ella destacan la delantera de Juárez FC, Aisha Solórzano, y la atacante del Sevilla FC, Andrea Álvarez, quienes aportan experiencia, liderazgo y goles en el conjunto guatemalteco, con la misión de avanzar a la siguiente fase de la eliminatoria.

Hasta el momento, el conjunto chapín se ubica en la primera posición del Grupo C, tras disputar sus primeros tres encuentros con resultados contundentes:

Guatemala 4-1 Bermudas

Guatemala 6-0 Granada

Guatemala 13-0 Islas Caimán

Con estos resultados, Guatemala suma 9 puntos, una diferencia de goles de +22 y se mantiene como líder del grupo. Costa Rica será el rival directo y el último obstáculo para asegurar el boleto al premundial, en un partido de alta exigencia para el combinado nacional.

Esta fase eliminatoria reúne a 29 asociaciones miembro de Concacaf. Estados Unidos y Canadá no participan, ya que se encuentran clasificadas de manera automática al Campeonato Concacaf W del 2026, gracias a su posición en el ranking regional.