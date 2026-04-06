Selección de Guatemala Femenil: Esta es la convocatoria de la Azul y Blanco para el duelo clave ante Costa Rica

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) dio a conocer este lunes 6 de abril de 2026 el regreso oficial a la actividad de la Selección Nacional Femenina, que afrontará un compromiso decisivo el próximo 18 de abril.

La Azul y Blanco tendrá como rival a Costa Rica, en un encuentro que marcará el destino del Grupo C y definirá al clasificado a la siguiente ronda de las eliminatorias de Concacaf.

La seleccionadora Karla Maya presentó una lista de 25 jugadoras convocadas, en una nómina que refleja continuidad y confianza en el proceso, al mantener la base del grupo que ha respondido en las jornadas anteriores. La convocatoria no presenta mayores sorpresas y apuesta por futbolistas que han sido protagonistas en el camino invicto del combinado nacional.

En ataque, la Bicolor contará con sus principales referentes, encabezadas por la goleadora Ana Lucía Martínez, actual jugadora del Cruz Azul Femenil, acompañada por Andrea Álvarez (Sevilla FC) y Aisha Solórzano (FC Juárez), quienes han sido piezas clave en el rendimiento ofensivo del equipo.

La nómina combina experiencia internacional con talento joven, con futbolistas que militan en ligas de Estados Unidos, México, España, Islandia, Albania y Turquía, lo que aporta jerarquía y variantes al esquema de seleccionadora mexicana Karla Maya.

UN TORNEO RUMBO AL MUNDIAL Y A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Esta fase eliminatoria reúne a 29 asociaciones miembro de Concacaf. Estados Unidos y Canadá no participan, al estar clasificadas de forma automática al Campeonato Concacaf W 2026 por su posición en el ranking regional.

Al finalizar esta etapa, las seis ganadoras de grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W 2026, donde se unirán a estas selecciones para conformar un torneo de ocho equipos. Este certamen otorgará los boletos de la confederación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

GUATEMALA, INVICTA Y CON PASO FIRME

La Selección Nacional Femenina llega a este duelo con paso perfecto tras tres presentaciones:

Guatemala 4-1 Bermudas

Guatemala 6-0 Granada

Guatemala 13-0 Islas Caimán

Con estos resultados, Guatemala suma 9 puntos, una diferencia de goles de +22 y se mantiene en el primer lugar del Grupo C. Costa Rica será el rival directo y último obstáculo para asegurar el boleto al premundial, en un partido de alta exigencia.

CONVOCATORIA DE LA AZUL Y BLANCO FEMENIL

Isabella Andrino Delgado – CSUN Women’s Soccer (EE. UU.)

Areya-Sol García Archila – Mountain View Los Altos

Aida María Cúc Ichic – Cobaneras

Jemery Rashell Mybett Solares – KFF Vllaznia (Albania)

Samantha López Archila – CD Guadalajara (México)

Daniela Sarai Mazariegos Cifuentes – CSD Municipal

Elizabeth Jayline Estrada – La Salle University (EE. UU.)

María Fernanda Contreras Muñoz – Volsungur (Islandia)

Ana Lucía Martínez Maldonado – Cruz Azul Femenil (México)

Michelle Elise Ruano Rose – Doña Blanca (España)

Betzael Alexandra Contreras Martínez – Miami Dade College (EE. UU.)

Sorcha Estrella Herrera Sowa – Cremas Femenino

María Amanda Monterroso Asteguieta – Dynamo Guadalajara (España)

Aisha Keshi Solórzano García – FC Juárez Femenil (México)

Savianna Gómez – FC United

Andrea Abigail Álvarez Donis – Sevilla FC (España)

Hanna Jean Wollery Bran – Club no especificado

Madelyn Rubí Ventura León – CD Xelajú MC

Sandra Sofía Ovando Monzón – Southwestern Christian University (EE. UU.)

Jezmin Elvia Castellanos Reyes – West Texas A&M University (EE. UU.)

Acacia Elle Edwards – Necaxa Femenil (México)

Dina Natalia Polanco Barillas – University of Mary Marauders (EE. UU.)

Leslie Ramírez – Bakırköy Kadın FK (Turquía)

Natalia Joanne López Archila – UNIFUT

Kellin Yuvitza Mayén Hernández – UNIFUT

Directora técnica: Karla Maya