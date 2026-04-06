Liga Nacional de Guatemala avanza en la implementación del FVS, herramienta alternativa al VAR

El fútbol guatemalteco se acerca a un hito histórico. La Liga Nacional avanza en la implementación del sistema de videoarbitraje, conocido como VAR, con junio de 2026 como el mes clave para realizar las primeras pruebas técnicas en los estadios del país. Así lo confirmó José Carlos López, vicepresidente de la liga y presidente de Xelajú MC, quien detalló que los próximos dos meses se destinarán a verificar que todos los recintos cumplan con los requisitos mínimos de conectividad e infraestructura tecnológica.

El sistema que se implementará en Guatemala es el Football Video Support, una alternativa desarrollada por la FIFA como versión más accesible del VAR tradicional. La liga se encuentra actualmente en la búsqueda de un segundo patrocinador dedicado exclusivamente a financiar esta tecnología, con el objetivo de que su implementación sea permanente y no temporal. La inversión estimada es de aproximadamente 350 mil dólares por temporada, lo que incluye el sistema tecnológico, la capacitación del personal arbitral y el mantenimiento del servicio.

El gerente de la Liga Nacional, William Rosales, había confirmado en una asamblea reciente que las negociaciones con la empresa proveedora del servicio están en una fase muy avanzada. "Ya estamos en negociaciones avanzadas, les diría tal vez en un 80%, y el 20% es cuestión de firma de contrato y de capacitaciones tanto a árbitros como a la misma dirigencia y cuerpos técnicos", señaló el directivo, quien también fue contundente al referirse a la certeza del proyecto.

Los pasos que vienen

La fase de junio funcionará como un simulacro real para detectar posibles fallas en la señal o en el equipo técnico antes de que el sistema entre en funcionamiento oficial. Aquellos estadios que no cumplan con los requisitos mínimos de hardware y conectividad no podrán contar con el soporte tecnológico, lo que presiona a los clubes a invertir en mejoras de infraestructura para no quedar fuera del sistema.

La capacitación de los árbitros y la adecuación de los recintos son los siguientes pasos necesarios para que el arbitraje guatemalteco cuente oficialmente con el apoyo del videoarbitraje. López enfatizó que no se apresurará el lanzamiento sin antes cubrir todas las etapas de validación, garantizando que cuando la tecnología se aplique de forma definitiva, funcione con la solidez que el fútbol profesional guatemalteco requiere.

De concretarse la implementación, Guatemala se convertiría en el tercer país de Centroamérica en contar con este sistema, después de Costa Rica y Honduras que lo incorporaron recientemente. La FIFA abrió la posibilidad de realizar ensayos en Guatemala, lo que da un respaldo internacional importante al proceso que avanza en la Liga Nacional.