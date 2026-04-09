Ausencia total: sin Mario Escobar, Guatemala no tendrá representación en el Mundial 2026

Guatemala no tendrá presencia en el arbitraje de la Copa del Mundo 2026. La Concacaf confirmó este jueves la nómina oficial de árbitros para el torneo, en la que no figura el guatemalteco Mario Escobar, quien apuntaba a ser el único representante del país en la cita mundialista.

La ausencia cobra mayor peso tras la eliminación de la selección nacional en las eliminatorias, luego de caer 3-2 ante Panamá en noviembre de 2025, resultado que dejó al país sin opciones de clasificar al torneo. En ese contexto, la vía arbitral aparecía como la última posibilidad de presencia guatemalteca en el Mundial.

Aunque Guatemala nunca ha logrado clasificar a una Copa del Mundo a nivel de selección, sí ha tenido representación constante en el arbitraje. Mario Escobar formó parte del Mundial de Catar 2022 como árbitro central, consolidándose como uno de los referentes recientes del país en este ámbito.

Antes de Escobar, Guatemala contó con árbitros como Rómulo Méndez en España 1982 y México 1986, Carlos Batres en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, así como Walter López, quien participó como cuarto árbitro en Brasil 2014. La exclusión para 2026 rompe esa continuidad y deja al país sin presencia arbitral en el torneo.

Mario Escobar llegaba al proceso con experiencia en el más alto nivel, tras haber participado en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió el partido entre Gales e Irán y también fue cuarto árbitro en instancias de eliminación directa.

El árbitro guatemalteco también acumulaba participación en competencias como Copa Oro, Liga de Naciones de Concacaf y eliminatorias mundialistas, además de designaciones internacionales en otras ligas.

Escobar participó en el último campamento para árbitros de la Fifa, y a pesar las pruebas físicas y sorprendentemente no figuró en la lista final y quedó fuera de la cita. Ante la no convocatoria de Mario Escobar los asistentes Luis Ventura y Humberto Panjoj tampoco fueron incluidos en la nómina. Con este escenario, Guatemala queda completamente al margen del Mundial 2026, sin presencia ni en el campo de juego ni en el cuerpo arbitral.