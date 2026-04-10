Los árbitros guatemaltecos que han estado en una Copa del Mundo

La Concacaf confirmó oficialmente la lista de árbitros para la Copa del Mundo 2026 y el guatemalteco Mario Escobar no figura entre los seleccionados. El réferi chapín llegó a las evaluaciones con un currículum sólido que incluía su participación en Qatar 2022, nombramientos en Copa Oro, eliminatorias mundialistas y la Liga de Arabia Saudita, pero no fue suficiente para ganarse un lugar en la nómina final.

A lo largo de la historia, cuatro árbitros guatemaltecos han tenido el honor de representar al país en una Copa del Mundo: Rómulo Méndez fue el pionero en España 1982 y México 1986, Carlos Batres participó en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, Walter López estuvo en Brasil 2014 y Mario Escobar cerró la racha en Qatar 2022.

El golpe es doble para Guatemala, que tampoco estará presente en el torneo a nivel futbolístico tras quedar eliminada en las eliminatorias de la Concacaf. El país no tendrá representación de ningún tipo en una Copa del Mundo, ni en el campo ni en el arbitraje.

Rómulo Méndez: el pionero

El cobanero Rómulo Méndez fue el primer árbitro guatemalteco en pisar un Mundial de la FIFA. Participó en dos ediciones consecutivas, comenzando en España 1982 donde dirigió el duelo entre Argelia y Chile, partido que terminó 3-2 a favor de los africanos. Cuatro años después, en México 1986, tuvo el honor de arbitrar un partido de Brasil, que venció a Argelia 1-0 el 6 de junio en el Estadio Jalisco.

El árbitro guatemalteco Rómulo Méndez Molina el momento protocolar antes del partido entre las selecciones de Argelia y Chile en la Copa Mundial de Fútbol de España 1982. (Foto Prensa Libre: UNCAF).



Carlos Batres: mayor participación mundialista

Carlos Batres, es el árbitro guatemalteco con mayor participación mundialista, siendo el único chapín con cinco partidos dirigidos en Copas del Mundo. Estuvo en Corea-Japón 2002, donde comenzó arbitrando el empate 1-1 entre Dinamarca y Senegal, y luego dirigió el octavo de final entre Alemania y Paraguay donde los germanos avanzaron 1-0. Una lesión lo dejó fuera de Alemania 2006, pero regresó en Sudáfrica 2010 donde dirigió tres partidos más, incluyendo el polémico cuarto de final entre España y Paraguay, que generó la ira del portero José Luis Chilavert tras el triunfo español 1-0.

Carlos Batres le muestra tarjeta amarilla a Piqué, de España, en el Mundial de Sudáfrica 2010. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Walter López: cuarto árbitro en Brasil 2014

Walter López fue el tercer guatemalteco en participar en un Mundial, aunque su rol se limitó al de cuarto árbitro en Brasil 2014. Estuvo presente en tres encuentros de la fase de grupos: el Italia-Inglaterra del grupo D donde ganaron los italianos 2-1, el Croacia-Camerún del grupo A con triunfo croata 4-0, y el empate 2-2 entre Portugal y Estados Unidos del grupo G.

Walter López fue el tercer guatemalteco en participar en un Mundial, aunque su rol se limitó al de cuarto árbitro en Brasil 2014. (Foto Prensa Libre: FIFA).

Mario Escobar: El más reciente

El último guatemalteco en dirigir en un Mundial fue Mario Escobar en Qatar 2022. El réferi arbitró el duelo entre Gales e Irán el 25 de noviembre, partido que terminó 2-0 a favor de los iraníes y en el que Escobar mostró la primera tarjeta roja del torneo tras la intervención del VAR, siendo el expulsado el portero galés Wayne Hennessey al minuto 86. Cerró su participación como cuarto árbitro en el octavo de final entre Argentina y Australia, donde los albicelestes avanzaron 2-1. Ahora, con su exclusión de la lista para 2026, Guatemala deberá esperar para volver a tener presencia arbitral en el torneo más importante del mundo.