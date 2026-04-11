Clausura 2026: Problemas en la iluminación obligaron a retrasar por más de una hora el duelo entre Antigua GFC y Municipal

El partido entre Antigua GFC y Municipal, uno de los duelos más atractivos de la jornada 19 del Torneo Clausura 2026, sufrió un retraso de más de una hora este sábado en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala. Los fallos en las torres de iluminación del recinto impidieron que el encuentro comenzara en su horario original de las 7:00 PM, obligando a ambos equipos y a los aficionados presentes a esperar hasta que se pudiera restablecer el suministro eléctrico.

Los equipos realizaron su entrada en calor con normalidad desde las 6:00 PM, sin que hubiera ningún indicio de lo que ocurriría minutos después. Sin embargo, cuando se acercaba la hora del pitazo inicial, las torres de iluminación del estadio fallaron y dejaron el recinto sin la luz necesaria para disputar el partido, generando incertidumbre entre los presentes sobre si el encuentro podría celebrarse.

La situación se prolongó por más de una hora sin que el suministro eléctrico pudiera restablecerse con normalidad, lo que obligó a los organizadores a postponer el inicio del encuentro mientras se trabajaba en solucionar el problema técnico. Finalmente el partido pudo dar inicio una vez se garantizaron las condiciones mínimas de iluminación para la competencia.