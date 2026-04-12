Malacateco cae 0-1 ante Achuapa y se hunde en el último lugar de la tabla del Clausura 2026

Achuapa logró una victoria vital este domingo en el Estadio Manuel Ariza al vencer 1-0 a Malacateco en la jornada 19 del Torneo Clausura 2026, en un partido que tuvo un primer tiempo sin goles pero que en el complemento se definió con un zurdazo de Carlos Santos al minuto 51 que cambió por completo el panorama para ambos equipos en la lucha por la permanencia.

El primer tiempo transcurrió con pocas emociones en ambas porterías. Malacateco arrancó con líneas adelantadas buscando presionar a los Cebolleros, mientras que Achuapa intentaba reaccionar y tomar la iniciativa. El partido fue muy disputado en el mediocampo sin que ninguno de los dos equipos lograra generar peligro real, con ambas defensas respondiendo con solidez hasta el descanso.

La segunda mitad trajo un Achuapa más decidido. Al minuto 51, Carlos Santos sacó un zurdazo que venció al portero Miguel Jiménez para poner el 1-0 y desatar la euforia local. Los Cebolleros se motivaron con el gol y siguieron buscando ampliar el marcador, con Carlos Mejía estrellando un balón en el poste al 63 y Dairon Suazo desperdiciando una clara oportunidad al 74, mientras Malacateco no encontraba respuestas para revertir el resultado.

Un resultado que sacude la zona baja

Con este triunfo, Achuapa sube al undécimo lugar del Clausura con 18 puntos y suma tres puntos vitales que le dan oxígeno en su lucha por la permanencia. Los Cebolleros llegan a las últimas tres jornadas con más confianza y con la certeza de que aún tienen opciones de salvar la categoría si siguen sumando.

Malacateco, por su parte, sufre un golpe directo en la tabla acumulada. Los Toros, que ya llegaron al partido en zona de descenso tras el empate de Guastatoya en Cobán, se hunden al último lugar de la acumulada con esta derrota y se quedan en el duodécimo lugar del Clausura con 16 puntos. Su situación es cada vez más comprometida con solo tres jornadas por disputarse.

Con este resultado, la lucha por la permanencia en la tabla acumulada queda completamente abierta en la recta final del torneo. Malacateco, Guastatoya y Achuapa siguen muy cerca en la zona de peligro, y cualquier resultado en las próximas tres jornadas podría cambiar radicalmente el panorama de un certamen que promete tensión hasta el pitazo final.