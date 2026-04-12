Clausura 2026: Cobán Imperial no puede en casa y Guastatoya rescata un punto vital

Cobán Imperial y Guastatoya repartieron puntos este domingo en el Estadio José Ángel Rossi en la jornada 19 del Torneo Clausura 2026. Los Príncipes Azules abrieron el marcador al minuto 32 con un penal convertido por Janderson Pereira, pero no pudieron sostener la ventaja y Santiago Gómez igualó de cabeza al 78 para el 1-1 definitivo. El resultado dejó a Cobán sin ganar por sexta jornada consecutiva, una racha que ya preocupa en el seno del club.

El portero de los Príncipes Azules, Tomás Casas fue contundente en su análisis tras el pitazo final. "Ya son seis partidos sin ganar, fue un partido donde nos debimos haber llevado los puntos. Ya es momento de ser autocríticos, de dar la cara e ir al frente, de no ser conformistas", afirmó el guardameta, quien también dejó una frase que resume la urgencia del momento. "No hemos ganado nada aún, hoy fue prueba de eso", agregó con firmeza, describiendo además los próximos compromisos ante Malacateco y Achuapa como "dos finales" para el equipo.

El encuentro también dejó una situación preocupante para Guastatoya. El jugador Kevin Fernández sufrió una contusión directa sobre el peroné producto de una acción con fuerza excesiva durante el partido, lo que llevó al club a emitir un comunicado oficial denunciando la jugada. "Este tipo de acciones ponen en riesgo la integridad de los jugadores y no deben tener cabida en el fútbol", señaló la institución, que compartió imágenes del incidente y expresó su apoyo al jugador.

La reacción de Guastatoya

El encuentro arrancó con mucha intensidad. Cinco tarjetas amarillas se repartieron en los primeros 22 minutos con jugadas fuertes de ambos bandos. La jugada más importante del primer tiempo llegó al minuto 28 cuando Uri Amaral cayó dentro del área y el árbitro señaló penal a favor de los cobaneros, que Janderson Pereira convirtió con precisión al 32 para el 1-0.

En el complemento, Cobán intentó manejar el resultado pero Guastatoya creció con el paso de los minutos. Al minuto 65, Nelso Iván García estuvo cerca de anotar con una chilena dentro del área que por poco se convierte en el empate. El gol visitante llegó al minuto 78 tras un tiro de esquina cuando Santiago Gómez, recién ingresado, conectó de cabeza para superar a Tomás Casas y poner el 1-1 definitivo.

El partido cerró con polémica. José Almanza de Guastatoya vio la segunda tarjeta amarilla al minuto 93 y fue expulsado, dejando al equipo visitante con diez hombres en el tiempo de reposición. La jornada también dejó una situación preocupante para los Pecho Amarillo con la lesión de Kevin Fernández, quien sufrió una contusión directa sobre el peroné producto de una fuerte entrada.

Santiago Gómez, autor del gol del empate, valoró positivamente el punto obtenido pese a las circunstancias. "Es un punto muy importante para nosotros, solo necesitamos sumar ahora. Obviamente queríamos sumar de a tres pero nos llevamos este punto y nos quedan tres jornadas para lograr rescatar de la zona en la que estamos", expresó el delantero, dejando claro que los Pecho Amarillo siguen en la pelea por la permanencia.