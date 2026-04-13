Así se encuentra la tabla acumulada a falta de tres fechas para el cierre del Clausura 2026

Luego de disputarse la jornada 19 del torneo Clausura 2026, solo restan tres fechas para que concluya la fase regular del campeonato nacional, en la que se definirá tanto a los ocho equipos clasificados a la fase final como a los dos clubes que perderán la categoría y descenderán a la Primera División, según la tabla acumulada.

La tabla acumulada está apretada, con siete equipos involucrados de forma directa en la lucha por la permanencia, lo que anticipa jornadas intensas, en las que cada partido se disputará como una final.

En la primera posición del acumulado se ubica Municipal, líder con 77 puntos, seguido de cerca por Deportivo Mixco, que marcha segundo con 76 unidades, apenas a un punto de los rojos. El conjunto chicharronero buscará aprovechar las últimas tres jornadas para arrebatarle la cima al cuadro carmesí.

La tercera casilla es para Antigua GFC, que suma 72 puntos y está a cinco unidades del liderato, mientras que en la cuarta posición aparece Xelajú MC con 58 puntos, la misma cantidad que Aurora FC, quinto por diferencia de goles. Del primero al quinto lugar, los equipos ya aseguraron su permanencia en la Liga Nacional.

La zona de peligro comienza en la sexta posición, donde aparece Cobán Imperial con 52 puntos. Los Príncipes Azules no han tenido el mejor rendimiento en las últimas jornadas, situación que aún los mantiene comprometidos con el descenso. Con el mismo puntaje está Comunicaciones, que llegó a 52 unidades tras una victoria ante Aurora FC, resultado que le permite tomar aire, aunque el riesgo sigue latente a falta de tres fechas.

Más abajo, en la octava posición, se encuentra Marquense con 50 puntos. El equipo de San Marcos pasó varias jornadas en el fondo de la tabla, pero una serie de buenos resultados recientes le permitió salir del último lugar y meterse en la pelea por la salvación.

En la novena casilla se ubica Atlético Mictlán, con 49 puntos, solo dos unidades por encima de la zona de descenso. Guastatoya, el cuadro “pecho amarillo”, salió del descenso tras su último empate y otros resultados favorables, llegó a 47 puntos y quedó beneficiado por una mejor diferencia de goles.

En contraste, Malacateco cayó a la zona de descenso, también con 47 unidades, pero con una diferencia de goles inferior, mientras que en la última posición aparece Deportivo Achuapa, con 43 puntos. El conjunto cebollero consiguió un respiro con su triunfo más reciente, aunque su panorama sigue siendo muy complicado.

Con este panorama, las próximas tres jornadas prometen emociones intensas, ya que cada equipo involucrado buscará sumar puntos vitales para alejarse de la zona de descenso o sellar una salvación en el cierre del torneo Clausura 2026.