Liga Nacional: así está el panorama del descenso a falta de 3 jornadas con 7 equipos en la pelea

La recta final del Torneo Clausura 2026 no solo definirá al campeón sino también qué equipos deberán despedirse de la Liga Nacional. Con la jornada 20 arrancando este miércoles 15 de abril, la tabla acumulada presenta un panorama que mantiene a siete clubes que matemáticamente aún pueden caer a la Primera División, mientras que solo cinco equipos ya tienen asegurada su permanencia: Municipal, Mixco, Aurora, Antigua GFC y Xelajú MC.

A falta de tres jornadas para el cierre del torneo, únicamente 9 puntos están en disputa, lo que significa que cualquier resultado puede cambiar radicalmente el panorama en la zona baja. La diferencia entre el séptimo lugar de la tabla acumulada y el último es de 9 puntos, una brecha mínima que convierte cada partido en una verdadera final para los equipos implicados.

La jornada 22 será la última oportunidad para sumar puntos antes de que se conozcan los dos equipos que perderán la categoría. Con calendarios complicados para varios de los involucrados y duelos directos entre sí en las últimas fechas, la lucha por la permanencia promete ser una de las más disputadas en el fútbol guatemalteco en los últimos años.

Cobán Imperial — 52 puntos

Los Príncipes Azules llegan a esta recta final arrastrando una preocupante racha de seis partidos sin ganar que los tiene aún peligrando en la tabla acumulada. Buscarán redimirse en su visita a Malacateco en la Jornada 20

Próximos partidos:

Malacateco vs. Cobán Imperial (J20 - jueves 16, 7:00 PM)

Cobán Imperial vs. Achuapa (J21 - domingo 22, hora por definir)

Xelajú MC vs. Cobán Imperial (J22 - domingo 26, 3:00 PM)

Comunicaciones — 52 puntos

Los Cremas llegan a esta recta final con un calendario que no da respiro. Su jornada 20 es el Clásico Capitalino ante Municipal este martes a las 8:00 PM, un duelo de máxima intensidad donde Comunicaciones buscará los tres puntos de visita para alejarse de la zona de peligro. Luego reciben a Guastatoya en la Jornada 21, un duelo directo en la tabla, y cierran con su visita a Malacateco, otro equipo que también pelea por los puntos.

Próximos partidos:

Municipal vs. Comunicaciones (J20 - miércoles 15, 8:00 PM)

Comunicaciones vs. Guastatoya (J21 - lunes 20, 7:00 PM)

Malacateco vs. Comunicaciones (J22 - domingo 26, 3:00 PM)

Marquense — 50 puntos

Los Leones tienen un calendario mixto pero con partidos de alto riesgo. Llegan a la recta final con buenos resultados obtenidos en las ultimas jornadas en los que han logrado ir sumando y salir de la zona del descenso. Arrancan visitando a Aurora en la Jornada 20, luego reciben a Municipal en casa y cierran con su visita a Guastatoya un duelo directo que podría ser definitivo para ambos.

Próximos partidos:

Aurora vs. Marquense (J20 - miércoles 15, 3:00 PM)

Marquense vs. Municipal (J21 - domingo 19, hora por definir)

Guastatoya vs. Marquense (J22 - domingo 26 de mayo, 3:00 PM)

Marquense llega la recta final con buenos resultados obtenidos en las ultimas jornadas en los que han logrado sumar y salir de la zona del descenso. (Foto Prensa Libre: Deportivo Marquense).

Mictlán — 49 puntos

Los Conejos necesitan sumar con urgencia tras caer 3-0 ante Marquense, arrancan esta recta final con un duelo difícil ante Mixco en casa en la próxima jornada. Luego reciben a Xelajú en el estadio La Asunción y cierran con su visita a Aurora. Tres partidos complicados que exigirán el máximo de un equipo que lleva varias jornadas sin encontrar la regularidad necesaria.

Próximos partidos:

Mictlán vs. Mixco (J20 - jueves 16, 5:00 PM)

Mictlán vs. Xelajú MC (J21 - domingo 19, 5:00 PM)

Aurora vs. Mictlán (J22 - domingo 26, 3:00 PM)

Guastatoya — 47 puntos

Los Pecho Amarillo tienen quizás el calendario más exigente de los siete equipos en peligro. Arrancan recibiendo al bicampeón Antigua GFC en casa en la Jornada 20, luego visitan a Comunicaciones en un duelo directo en la tabla y cierran recibiendo a Marquense otro equipo que también pelea por la permanencia.

Próximos partidos:

Guastatoya vs. Antigua GFC (J20 - miércoles 15, 6:00 PM)

Comunicaciones vs. Guastatoya (J21 - lunes 20, 7:00 PM)

Guastatoya vs. Marquense (J22 - domingo 26 de abril, 3:00 PM)

Guastatoya rescató un valioso punto en empate 1-1 ante Cobán Imperial en la jornada 19. (Foto Prensa Libre: CSD Guastatoya).

Malacateco — 47 puntos

Los Toros llegan a esta recta final en una situación delicada tras la derrota ante Achuapa en la jornada anterior en la que cayeron a los puestos de descenso y al último lugar del la tabla del torneo Clausura 2026. Reciben a Cobán en casa en la Jornada 20 en lo que es un duelo directo entre dos equipos necesitados, luego visitan a Antigua y cierran recibiendo a Comunicaciones.

Próximos partidos:

Malacateco vs. Cobán Imperial (J20 - jueves 16, 7:00 PM)

Antigua GFC vs. Malacateco (J21 - domingo 19, 7:00 PM)

Malacateco vs. Comunicaciones (J22 - domingo 26, 3:00 PM)

Achuapa — 43 puntos

Los Cebolleros son el equipo con más necesidad de puntos de todos los implicados. Sin embargo, llegan con el ánimo alto tras su victoria 1-0 sobre Malacateco en la jornada anterior, resultado que les mantiene con vida en la lucha por la permanencia. Arrancan con una visita muy complicada a Xelajú en la Jornada 20, luego visitan a Cobán y cierran recibiendo a Antigua en casa.

Próximos partidos:

Xelajú MC vs. Achuapa (J20 - jueves 16, 9:00 PM)

Cobán Imperial vs. Achuapa (J21 - domingo 19, hora por definir)

Achuapa vs. Antigua GFC (J22 - domingo 26 de mayo, 3:00 PM)