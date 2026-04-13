Clausura 2026: Comunicaciones sufre una baja sensible a días del clásico contra Municipal

Comunicaciones FC llega con el ánimo en alto tras su victoria en la jornada 19 del Torneo Nacional, luego de imponerse por la mínima, 1-0, ante Aurora FC, gracias a una anotación de Agustín Vuletich, reciente incorporación del cuadro albo.

Ese triunfo no solo le permitió sumar tres puntos vitales, sino que, tras los demás resultados de la fecha, también le sirvió para subir al liderato del certamen y seguir en la intensa lucha por la permanencia, en una tabla acumulada donde aún no tiene asegurada la salvación.

Con ese impulso, el conjunto crema ya comienza a preparar su próximo compromiso: una nueva edición del Clásico Nacional frente a Municipal, en condición de visitante. Los albos buscarán defender la cima del torneo , cuando restan apenas tres jornadas para el final de la fase de clasificación.

Sin embargo, no todo es calma en el campamento crema. Este lunes, el club confirmó una baja sensible: la lesión de uno de sus jugadores más importantes, pilar en el mediocampo, el guatemalteco Marco “El Pitbull” Domínguez. Comunicaciones dio a conocer el parte médico oficial por medio de sus redes sociales, mediante el siguiente comunicado:

“Comunicaciones FC informa que nuestro jugador Marco Domínguez ha sido diagnosticado con una ruptura parcial del tendón de Aquiles. El jugador será baja deportiva por algunas semanas, quedando su regreso a las canchas sujeto a evolución y a las evaluaciones correspondientes. Comunicaciones FC le desea a Marco una pronta y exitosa recuperación”.

Para el técnico chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, esta lesión representa un golpe en un momento clave del torneo. Domínguez ha sido uno de los hombres de confianza en el esquema táctico, fundamental en la contención, el equilibrio del equipo y el despliegue físico en la mitad de la cancha.

Aunque el club no ha establecido una fecha concreta para su regreso y todo dependerá de su evolución, todo apunta a que el mediocampista se perderá el resto de la fase de clasificación.

De esa cuenta, no estaría disponible para el Clásico Nacional 337, que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, ni para los compromisos decisivos por la permanencia, especialmente los duelos directos ante Guastatoya y el cierre del torneo frente a Malacateco.

La ausencia de “El Pitbull” obliga ahora al cuerpo técnico a replantear su once titular y buscar alternativas en una etapa en la que no hay margen de error. Comunicaciones se juega el liderato, el orgullo del Clásico y, sobre todo, la permanencia en la Liga Nacional.