Municipal gana el clásico nacional y complica a Comunicaciones en la tabla acumulada

El cuadro de Municipal venció 1-0 a Comunicaciones en el clásico Nacional 337, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera, en un partido intenso. El único gol del encuentro fue obra de José “El Flaco” Martínez, resultado que permite al cuadro rojo llegar a 32 puntos y asumir el liderato momentáneo del torneo.

Para Comunicaciones, la derrota resulta especialmente dolorosa, ya que, además de ceder el clásico, se complica de nuevo en la tabla acumulada, donde reaparece el riesgo de pelear por el descenso.

Desde el arranque, Municipal mostró mayor intención ofensiva, mientras Comunicaciones apostó por un planteamiento cauteloso. Al minuto 10, el cuadro crema tuvo su primera aproximación en un tiro de esquina; tras el rebote, Ernesto Monreal remató, pero el disparo se fue desviado.

Municipal respondió tras una pérdida del juvenil Samuel Camacho, que derivó en una acción clara. El defensor trinitario Aubrey David sacó un potente disparo que se estrelló en el poste defendido por Fredy Pérez. Poco después, al minuto 20, Camacho abandonó el partido por lesión.

Sin embargo al minuto 23, Dairon Reyes probó desde fuera del área, aunque su remate se fue desviado del arco de Braulio Linares. Cuatro minutos después, en un tiro de esquina, el costarricense José Mena conectó de cabeza, pero el balón se fue por encima del arco.

Municipal estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 28, cuando Pedro Altán se quitó a dos jugadores rivales y disparó, pero Fredy Pérez respondió con una gran atajada. Un minuto después Comunicaciones respondia por intermedio de , Janpol Morales volvió a intentarlo, aunque sin dirección al arco y así se fueron los primero 45 minutos del partido.

El gol que desató la fiesta en El Trébol

En el complemento, ambos equipos salieron con la intención de buscar el arco rival. Al minuto 51, un centro de Robles encontró la cabeza de Omar Duarte, pero el guardameta de Municipal contuvo sin problemas.

En la jugada siguiente, los rojos desperdiciaron una ocasión clara: Altán no logró conectar frente al arco abierto y el balón se fue desviado.

Altán volvió a intentarlo al minuto 61 con un potente remate, pero nuevamente Fredy Pérez apareció con una doble intervención. Sin embargo, al minuto 62, la insistencia tuvo recompensa. En un tiro de esquina, José “El Flaco” Martínez con un certero cabezazo, venció al portero crema para el 1-0.

Tras el gol, Municipal buscó ampliar la ventaja. Al minuto 71, Altán sacó otro disparo peligroso que Pérez envió al tiro de esquina. En la jugada siguiente, el propio Martínez estuvo cerca de marcar su doblete, pero su remate pasó cerca del arco crema.

Comunicaciones, obligado a reaccionar, buscó el empate más por necesidad que por ideas. Un centro de Pineda no pudo ser conectado por Agustín Vuletich, reflejo de la falta de claridad ofensiva de los albos.

Municipal, bien plantado en defensa, manejó los tiempos del partido. Al minuto 84, Fredy Pérez volvió a evitar el segundo gol en un mano a mano frente a Jonathan Franco.

Lo que viene

Con este triunfo, Municipal rompe una racha de cuatro clásicos consecutivos sin victoria, en la próxima jornada, el cuadro rojo visitará a Marquense.

Por su parte, Comunicaciones afrontará un partido clave por la permanencia cuando reciba a Guastatoya en el estadio Cementos Progreso, en un duelo en el que el margen de error es nulo.