Aurora cae 0-1 ante Marquense y se queda sin posibilidades de clasificar a la siguiente fase

Aurora FC sufrió una derrota que sella su suerte en el Torneo Clausura 2026. Los Aurinegros cayeron 0-1 ante Marquense este martes en el Estadio Guillermo Slowing con un gol de Diego Casas al minuto 68, resultado que cierra matemáticamente las posibilidades de clasificación para el equipo aurinegro. Con 19 puntos y solo dos jornadas por disputarse, Aurora ya no puede alcanzar el octavo lugar que ocupa Guastatoya con 25 unidades, ya que los Saúl Philips solo podrían sumar seis puntos más en lo que resta del torneo.

El partido arrancó con Aurora tomando el control del balón y buscando el gol desde temprano. Alejandro Galindo tuvo la primera ocasión clara al minuto 20 con un cabezazo que se fue desviado, mientras que Liborio Sánchez respondió con solidez bajo los palos ante los intentos de Marquense en los primeros minutos. El primer tiempo cerró sin goles en un encuentro parejo donde ninguno de los dos equipos logró la claridad necesaria para abrir el marcador.

En el complemento, el partido siguió su curso sin mayores emociones hasta que al minuto 68 llegó el gol definitivo. Dylan Flores asistió a Diego Casas, quien definió con precisión ante la salida de Liborio Sánchez para poner el 0-1 y sentenciar el encuentro. Aurora intentó reaccionar en los minutos finales pero no encontró los recursos para igualar ante una defensa de Marquense que se mostró sólida hasta el pitazo final.

Marquense respira y Aurora dice adiós

El resultado es un golpe duro para Aurora, que cierra matemáticamente sus posibilidades de clasificación a la siguiente fase en un torneo muy por debajo de las expectativas. Con 19 puntos y solo dos jornadas por disputarse, los Aurinegros ya no pueden alcanzar el octavo lugar que ocupa Guastatoya con 25 unidades.

Para Marquense, en cambio, el triunfo representa un alivio enorme en la tabla acumulada. Los Leones de Omar Arellano suben a 53 puntos y se alejan de la zona de descenso directo, respirando con mayor tranquilidad en la recta final del torneo. El gol de Diego Casas, asistido por Dylan Flores, fue el premio a un partido donde Marquense supo esperar su momento y aprovechó la oportunidad clara que tuvo para llevarse los tres puntos.

Con dos jornadas por disputarse, Marquense seguirá sumando en busca de asegurar definitivamente su permanencia, mientras que Aurora deberá cerrar la temporada de la mejor manera posible pese a que su participación en el Clausura 2026 ya no tiene objetivos clasificatorios en juego.