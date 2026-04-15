Guastatoya golea 3-0 a Antigua GFC y respira en la tabla acumulada

Guastatoya dio un golpe de autoridad este miércoles en su estadio al golear 3-0 al bicampeón Antigua GFC en la jornada 20 del Torneo Clausura 2026, en uno de los resultados más sorpresivos de la fecha. Los Pecho Amarillo de Pablo Centrone necesitaban ganar y lo hicieron de la mejor manera posible, con una actuación contundente en la segunda mitad que dejó sin respuestas al conjunto colonial y les permite respirar en la tabla acumulada.

El primer tiempo cerró sin goles en un partido parejo donde Antigua tuvo sus momentos de peligro. Los coloniales llegaron con amenaza al poste al minuto 7 con un cabezazo de Yori que superó a Morán, y también ejecutaron un remate al palo en el minuto 16. Sin embargo, Guastatoya respondió con orden defensivo y esperó su momento para golpear en el complemento con una segunda mitad brillante.

La segunda mitad fue completamente diferente. Al minuto 48, Nelso Iván García abrió el marcador con un soberbio cabezazo en el área chica tras un centro de Arboine desde la derecha.

Al 55, tras una falta del defensa Guillermo Carbonell de Antigua GFC, Víctor Ávalos amplió desde el punto penal con un disparo que engañó a Luis Morán para el 2-0 y al 85, Keyshwen Arboine selló la goleada con una jugada individual espectacular, arrancando desde el mediocampo, superando en velocidad a tres adversarios y fusilan a Morán para el 3-0 definitivo.

Una victoria vital

El entrenador Pablo Centrone no ocultó su satisfacción tras el resultado y le dio un significado especial a la victoria. "En la vida no hay casualidades, son hechos concretos. Esto es fruto de un trabajo que hemos hecho todos", afirmó el técnico, cuyas palabras reflejan el ambiente de unión y esfuerzo colectivo que ha llevado al equipo a dar este golpe en un momento clave de la temporada.

Con este triunfo, Guastatoya sube a 28 puntos en el Clausura 2026 y se mantiene en la octava posición, dentro de la zona de clasificación del certamen. En la tabla acumulada, los Pecho Amarillo alcanzan los 50 puntos y escalan al noveno lugar, alejándose de la zona de descenso directo en un resultado que cambia significativamente su panorama a falta de dos jornadas para el cierre del torneo.

Para Antigua GFC, la derrota es un tropiezo inesperado que interrumpe su buen momento de forma. Los coloniales, que venían de vencer a Municipal en la jornada anterior, no encontraron respuestas ante un Guastatoya muy motivado que aprovechó de la mejor manera su condición de local en un partido que podría ser decisivo para su permanencia en la Liga Nacional.