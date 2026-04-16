Video: Así fue el gol de José Carlos Martínez que dio la victoria a Municipal sobre Comunicaciones

El conjunto de Municipal ganó el clásico nacional 337 tras imponerse por la mínima diferencia a Comunicaciones, en un partido intenso y más marcado por la lucha que por el buen futbol.

El conjunto escarlata, aprovechando su condición de local, tomó la iniciativa durante la mayor parte del encuentro y llevó el control del juego en busca del resultado, sin ser ampliamente dominante, pero con mayor ambición ofensiva.

El clásico se tornó por momentos con pocas ocasiones claras de gol, Comunicaciones, bajo el planteamiento del técnico Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, apostó desde el inicio por un esquema conservador: priorizó el orden defensivo, contuvo al rival y buscó hacer daño a través del contragolpe.

Sin embargo, el plan no dio resultado y el conjunto crema terminó con una derrota que complica su situación en la tabla acumulada.

El gol que decidió el clásico

El único gol del encuentro se produjo al minuto 62 y tuvo su origen en una jugada a balón detenido. Tras un tiro de esquina ejecutado por Cristian “Cheka” Hernández, apareció por los aires el delantero escarlata José “ el Flaco” Martínez, quien remato sin marca dentro del área.

La zaga crema, especialmente Wilson Pineda, reaccionó tarde y permitió que el atacante chapín se elevara con comodidad para conectar un cabezazo potente y bien dirigido, imposible de detener para el guardameta Fredy Pérez.

El atacante de Municipal José 'el Flaco' Martínez anota de cabeza al minuto 64 en el estadio El Trébol y empuja a su equipo rojo 1-0 el #Clásico337 ante Comunicaciones.#VamosRojos pic.twitter.com/VpvIxxpqtl — Kenneth Monzón 🇬🇹 (@kennethmz) April 16, 2026

Con ese tanto, el delantero marcó su sexto gol en clásicos nacionales, la anotación provocó la algarabía en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde la afición celebró un gol que significó tres puntos.

Municipal manejó la ventaja en los minutos finales, cerró espacios y neutralizó los intentos de reacción de Comunicaciones, que careció de claridad ofensiva para rescatar al menos un punto. El triunfo fortalece las aspiraciones escarlatas de mantenerse en la parte alta de la clasificación y refuerza la confianza del grupo en la recta final del torneo.

Cabe destacar que el delantero rojo no solo influyó con el gol, ya que minutos después volvió a generar peligro y estuvo cerca de aumentar la ventaja.