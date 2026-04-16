Malacateco vence a Cobán, sale del descenso y complica la tabla acumulada

El Deportivo Malacateco logró una victoria fundamental de 2-0 ante Cobán Imperial en la jornada 20 del Torneo Clausura, resultado que le permite salir momentáneamente de la zona de descenso por mejor diferencia de goles y mantener opciones de conservar la categoría a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular.

El encuentro se disputó en el estadio Santa Lucía, en Malacatán, donde los toros asumieron el protagonismo del encuentro desde el inicio, consciente de la urgencia de sumar los tres puntos. El equipo local propuso el juego, mientras Cobán Imperial apostó por resistir y buscar opciones al contragolpe.

Durante la primera mitad, el conjunto local controló las acciones y presionó en busca de la apertura del marcador, pero se encontró con una defensa cobanera ordenada.

El partido fue trabado, con constantes interrupciones que derivaron en cinco tarjetas amarillas. Pese a los intentos de Malacateco, el marcador no se movió y ambos equipos se fueron al descanso con el 0-0.

Malacateco define en el segundo tiempo

El panorama cambió al inicio del complemento. Malacateco salió decidido y estuvo cerca de marcar tras un desborde de Roberto Meneses, quien envió un centro, pero Gabino Vásquez no logró definir frente al arco.

La insistencia del equipo local tuvo resultado minutos después. El mexicano Víctor Guadalupe Cruz envió un centro al área y el rebote quedó para el capitán Kevin Ramírez, quien con un zurdazo venció al guardameta Tomás Casas para el 1-0.

Con el gol en contra, Cobán Imperial realizó cambios en busca del empate, lo que generó un partido de ida y vuelta. Sin embargo, Malacateco volvió a marcar. Meneses provocó un penal tras una falta de Luis De León. El encargado del cobro fue el mexicano Ángeles López, quien convirtió para el 2-0 definitivo. En los minutos finales, Malacateco mantuvo el control del juego y el marcador no se movió.

Tabla acumulada

Con esta victoria, Malacateco alcanza los 50 puntos en la tabla acumulada y logra salir de la zona de descenso, favorecido por una mejor diferencia de goles. Por su parte, Cobán Imperial se queda con 52 puntos y compromete seriamente su situación en la tabla acumulada. En la jornada 21, Malacateco visitará a Antigua GFC, mientras que Cobán Imperial recibirá al conjunto de Achuapa.