Liga Nacional : Mictlán y Mixco protagonizan vibrante empate en el estadio La Asunción

En un duelo intenso y muy disputado, Atlético Mictlán y Deportivo Mixco sellaron un empate 2-2 en el estadio La Asunción, en el marco de la jornada 20 del Torneo Clausura 2026, tras 97 minutos de alta intensidad.

El conjunto local tomó ventaja temprano al minuto 15, el guatemalteco William Jehú Fajardo abrió el marcador desde el punto penal, con un disparo certero. Con esta anotación, Fajardo llegó a su décimo gol del torneo.

La reacción de Mixco llegó al minuto 25, cuando el brasileño Kennedy Rocha igualó el marcador tras una jugada de contragolpe iniciada por el colombiano Eliser Quiñónez, quien asistió al atacante para definir con un remate raso y vencer al meta miteco Jonh Faust.

El primer tiempo mantuvo un ritmo alto, con Atlético Mictlán presionando el arco defendido por Maynor Padilla, quien tuvo intervenciones clave. Los jutiapanecos buscaron el gol con insistencia, mientras Mixco apostó por el contragolpe. Al descanso, el empate reflejaba lo disputado del encuentro.

En la segunda mitad, el partido mantuvo la misma dinámica. Al minuto 51, el colombiano Eliser Quiñónez puso el 1-2 en el marcador con un auténtico golazo de tiro libre, un remate preciso que se estrelló en el poste derecho e ingresó al arco defendido por Faust, quien nada pudo hacer para evitarlo.

Tras el gol, Mictlán se volcó al ataque en busca del empate. La insistencia tuvo resultado al minuto 88, cuando un autogol de Manuel Moreno decretó el 2-2.

Presentado por Molten Guatemala



⏱️ Final del partido

🐰 Mictlán 2-2 Mixco 🐷

⚽ Goles: William Fajardo 15' P - Manuel Moreno 87' GEC / Kennedy Rocha 25' - Eliser Quiñónes 51'

📌 Jornada 9 | Segunda Vuelta

📌 Categoría Mayor – Clausura 2026

📝 Fase de Clasificación pic.twitter.com/HEQk1ubpNY — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 17, 2026

En los minutos finales, el equipo local buscó la victoria. Al 91, el defensor Nixon Flores fue expulsado, lo que dejó a Mixco con un hombre menos. En el cierre, Maynor Padilla evitó el gol con una atajada al minuto 95.

Con este resultado, Atlético Mictlán llega a 50 puntos en la tabla acumulada, mientras que Mixco suma un punto que le permite mantenerse en los primeros puestos del Clausura. En la próxima jornada, Mictlán recibirá a Xelajú MC y Mixco será local ante Aurora.