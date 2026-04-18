Clausura 2026: la jornada 21 será clave para el liderato y la lucha por el descenso

El Torneo Clausura 2026 entra en su penúltima jornada con prácticamente todo por definirse. Este sábado 18 de abril Marquense y Municipal abren la jornada 21 en un duelo que enfrenta al líder de la tabla acumulada con un equipo que pelea por consolidarse en la zona media, mientras que el lunes el partido entre Comunicaciones y Guastatoya cerrará una fecha cargada de partidos decisivos en ambos extremos de la clasificación.

En la tabla del Clausura, Xelajú MC lidera con 33 puntos, seguido de Mixco, Municipal y Comunicaciones con 32 cada uno, lo que convierte esta jornada en una oportunidad de oro para que cualquiera de los cuatro tome ventaja de cara a la última fecha.

Antigua GFC y Marquense aparecen con 30 puntos cada uno y también tienen opciones en la lucha por los primeros puestos, mientras que Aurora y Malacateco, ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente fase. Achuapa es el primer descendido de la temporada tras caer la jornada 20 0-3 ante Xelajú MC.

La jornada más cargada será el domingo 19, con cuatro partidos que prometen mover la tabla de forma significativa. El duelo entre Mictlán y Xelajú y el de Comunicaciones y Guastatoya son los más atractivos de la fecha, con implicaciones directas tanto en la pelea por el liderato como en la lucha por la permanencia en la tabla acumulada, donde Guastatoya, Malacateco y Mictlán siguen igualados con 50 puntos cada uno en zona de peligro.

Los partidos de la jornada 21

Sábado 18 de abril:

Marquense vs. Municipal — 8:00 PM

Domingo 19 de abril:

Mixco vs. Aurora — 1:00 PM

Cobán Imperial vs. Achuapa — 3:00 PM

Mictlán vs. Xelajú MC — 5:00 PM

Antigua GFC vs. Malacateco — 7:00 PM

Lunes 20 de abril:

Comunicaciones vs. Guastatoya — 7:00 PM

Una jornada decisiva

Con la tabla acumulada tan apretada en la parte baja y el Clausura sin un líder definido, cada punto de esta jornada puede ser definitivo. Los equipos que lleguen en mejor forma a la última jornada tendrán la ventaja de definir su propio destino, mientras que quienes tropiecen este fin de semana quedarán con el margen de error en cero para la fecha final.

El segundo descenso de la temporada sigue sin confirmarse entre Guastatoya, Malacateco y Mictlán, tres equipos igualados en la tabla acumulada que se enfrentan en algunos casos entre sí, lo que garantiza que al menos uno de ellos se complicará aún más en esta penúltima jornada del Clausura 2026.