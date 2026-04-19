Cobán se impone 3-1 a Achuapa y asegura su lugar en la siguiente fase del torneo Clausura 2026

Cobán Imperial venció 3-1 a Achuapa este domingo en el Estadio José Ángel Rossi en la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 en un partido que quedará en la memoria por una situación insólita. Los Príncipes Azules perdieron a sus dos porteros por lesión en los primeros 24 minutos, obligando al delantero Óscar Mejía a asumir el rol de guardameta, y pese a ello lograron remontar el empate en la segunda mitad con un doblete de Uri Amaral para llevarse los tres puntos vitales en la lucha por la permanencia.

El drama en la portería comenzó desde temprano. Al minuto 10, el portero titular Tomás Casas salió entre lágrimas tras sufrir una hemorragia que obligó a su traslado a un centro asistencial. Su sustituto Víctor Ayala apenas duró diez minutos más, saliendo al 20 por un dolor en el tobillo, dejando a Cobán sin porteros disponibles. El delantero Óscar Mejía tomó los guantes en una situación sin precedentes que no impidió que los cobaneros abrieran el marcador al minuto 35 con un gol de Janderson Pereira, aunque Achuapa igualó en el tiempo de reposición del primer tiempo con un tanto de Didier Acosta para el 1-1 al descanso.

En el complemento, Uri Amaral tomó el protagonismo y le dio la victoria a los Príncipes Azules. El delantero anotó al minuto 65 para el 2-1 y completó su doblete al 71 para el 3-1 definitivo, mientras que Óscar Mejía respondió con solidez bajo los tres palos en los momentos que fue requerido, incluida una intervención clave al minuto 68 donde detuvo un fuerte remate aunque sufrió un golpe por el impacto del balón.

Un triunfo que da oxígeno a Cobán

Con este resultado Cobán Imperial suma tres puntos vitales que le permiten respirar en la tabla acumulada a falta de una jornada para el cierre del torneo. Los Príncipes Azules suman 32 puntos en el clausura 2026 y demostraron carácter para sobreponerse a una adversidad en la portería y sacar adelante un partido complicado.

Para Achuapa, la derrota llega en uno de sus últimos partidos en la Liga Nacional antes de regresar a la Primera División tras confirmarse su descenso matemático. Los Cebolleros igualaron el partido en el primer tiempo pero no pudieron mantener el nivel en el complemento ante un Cobán que encontró en Uri Amaral a su gran figura de la noche.

La situación de los dos porteros lesionados de Cobán generó una de las imágenes más llamativas de la temporada en el fútbol guatemalteco. Tomás Casas, quien salió del campo entre lágrimas, y Víctor Ayala, quien apenas pudo completar diez minutos, dejaron al equipo en una situación límite que Óscar Mejía afrontó con valentía desde una posición completamente ajena a su rol natural dentro del campo por más de 70 minutos.