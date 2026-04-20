“La posición que juegue siempre voy a dar lo mejor de mí”: Óscar Mejía fue portero de emergencia en Cobán vs. Achuapa

Óscar Mejía vivió este domingo una experiencia completamente inédita en su carrera futbolística. El delantero de Cobán Imperial tuvo que ponerse los guantes y asumir el rol de portero de emergencia en el partido ante Achuapa de la jornada 21 del Clausura 2026, tras las lesiones consecutivas de los dos guardametas del equipo en apenas 23 minutos de partido, en una situación sin precedentes en el fútbol guatemalteco.

Todo comenzó al minuto 2 cuando Tomás Casas sufrió un golpe en la cabeza al chocar con un rival. El portero logró recuperarse momentáneamente pero al minuto 10 presentó mareos y debió ser retirado por protocolo de conmoción, saliendo entre lágrimas y siendo trasladado en ambulancia. Su sustituto Víctor Ayala apenas duró diez minutos más antes de sufrir una lesión en el tobillo que lo obligó a abandonar el terreno de juego, dejando a Cobán sin porteros disponibles.

Fue entonces cuando Óscar Mejía tomó los guantes al minuto 23 en un momento cargado de incertidumbre para el equipo cobanero. "Durante los entrenos a veces me pongo los guantes y el profe me dice que me los ponga", explicó el jugador tras el partido, revelando que no era la primera vez que practicaba en esa posición. Pese a recibir el gol del empate de Didier Acosta en el tiempo de reposición del primer tiempo, Mejía respondió con solidez en el complemento ayudando a que Cobán remontara para el 3-1 definitivo gracias al doblete de Uri Amaral.

Un héroe inesperado

Mejía fue claro al hablar de su compromiso con el equipo. "La posición que juegue siempre voy a dar lo mejor de mí", afirmó el delantero, quien también aprovechó para agradecer el apoyo de la afición cobanera. "Que nos sigan apoyando, creo que todo Cobán es parte importante para nosotros", señaló.

La victoria también tuvo un significado especial más allá de los tres puntos. Con el triunfo y la derrota de Mictlán ante Xelajú en la misma jornada, Cobán Imperial confirmó matemáticamente su permanencia en la Liga Nacional para la próxima temporada, un logro que llega en el mejor momento posible antes de la liguilla del Clausura 2026.

Este es uno de los hechos más insólitos que se recuerdan en el fútbol guatemalteco. El único antecedente similar ocurrió durante la final del Apertura 2013 entre Comunicaciones y Heredia, cuando el portero de los heredianos fue expulsado en la prórroga y el jugador de campo Robin Betancourth tuvo que asumir la portería en la tanda de penales, donde Heredia terminó perdiendo el título.