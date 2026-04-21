Clausura 2026: Así marcha la tabla de goleadores, con un nacional en la pelea pese al dominio extranjero

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala entra en su punto más álgido. Tras disputarse 21 jornadas y luego del triunfo de Comunicaciones en casa frente a Guastatoya, el certamen llega a su última fecha con casi todos los frentes abiertos: la lucha por el liderato de la fase de clasificación, los cupos a la liguilla, el descenso y los premios individuales.

Con solo una jornada por disputarse, aún resta conocer a los ocho equipos que estaran en la fiesta grande en dónde hasta seis ya tienen su boleto a dicha fase, así como al club que perderá la categoría y acompañará al ya descendido Deportivo Achuapa a la Primera División. Además, quedarán definidos los emparejamientos de los cuartos de final, el portero menos vencido y el campeón de goleo, un premio que está más candente que nunca.

La tabla general refleja lo cerrado del torneo, con diferencias mínimas entre los primeros puestos y con un cierre no apto para cardíacos. Incluso, el ganador de la fase de clasificación se conocerá hasta el silbatazo final de la última fecha.

En la parte baja, el drama no es menor. Cuatro equipos llegan con opciones matemáticas de salvarse, lo que convierte la última jornada en una auténtica final paralela. Cada gol y cada punto podrían marcar la diferencia entre la permanencia y el descenso, lo que eleva la tensión en varios escenarios del país.

Una lucha por el goleo tan cerrada como el torneo

La batalla por convertirse en el máximo artillero del Clausura 2026 es reflejo de un torneo parejo y competitivo. Dos delanteros protagonizan un duelo palmo a palmo por quedarse con el título de goleo, mientras otros atacantes aún mantienen opciones matemáticas.

Nicolás Martínez (Argentina - Deportivo Mixco) | 15 goles

El delantero argentino continúa en estado de gracia y está muy cerca de lograr un hecho histórico: conseguir su tercer título de goleo consecutivo en el futbol guatemalteco. Campeón goleador del Clausura 2025 y del Apertura 2025, Martínez no solo lidera la tabla de artilleros, sino que también aporta liderazgo, movilidad y peso ofensivo a un Mixco que pelea tanto por el liderato del Clausura como por la tabla acumulada.

Diego Casas (Uruguay - Deportivo Marquense) | 14 goles

El uruguayo vive uno de los mejores momentos desde que llego al futbol nacional y se ha convertido en la principal carta ofensiva de los leones. Sus goles han sido determinantes para que Marquense se mantenga con vida en la lucha por evitar el descenso. Casas destaca no solo por su olfato goleador, sino también por su movilidad, fortaleza física y buenos recursos técnicos en el ataque.

William Fajardo (Guatemala - Atlético Mictlán) | 11 goles

El único guatemalteco que se mantiene en la pelea directa por el goleo es una de las grandes revelaciones del torneo. Sus anotaciones han sido vitales para que Mictlán continúe en la lucha por la permanencia y, además, se consolide como el máximo referente nacional en la tabla de goleadores.

Dairon Reyes (Cuba - Comunicaciones) | 9 goles

El atacante cubano ha mostrado versatilidad y contundencia con el cuadro crema, y es hasta ahora el máximo goleador extranjero desde su llegada a la institución. Aunque en las últimas jornadas el gol se le ha negado, su aporte ha sido clave en la campaña de Comunicaciones.

Janderson Pereira (Brasil - Cobán Imperial) | 9 goles

El brasileño sigue siendo uno de los hombres más desequilibrantes del ataque cobanero. Su movilidad y presencia en el área lo convierten en un referente ofensivo de los príncipes azules, por lo que se mantiene entre los goleadores destacados del certamen.