Tabla acumulada del Clausura 2026: así llegan los equipos a la última jornada

La tabla acumulada del Clausura 2026 llega a su última jornada con el segundo descenso sin definirse entre tres equipos que comparten exactamente la misma cantidad de puntos en la zona de peligro.

Mictlán, Malacateco y Guastatoya suman 50 unidades cada uno, pero son los Conejos de Mictlán quienes se encuentran en la posición más comprometida al ocupar el undécimo lugar por peor diferencia de goles.

Municipal continúa sólido en el primer lugar de la tabla acumulada con 83 puntos, seguido de Mixco con 80 y Antigua GFC con 75. Xelajú MC escala al cuarto lugar con 64 puntos tras su victoria ante Mictlán, mientras que Aurora es quinta con 58 unidades. Cobán Imperial aseguró su permanencia con 55 puntos y Comunicaciones también confirmó su salvación con 55 unidades tras vencer a Guastatoya en la jornada 21. Marquense suma 53 puntos en la octava posición.

Achuapa ya está confirmada como el primer equipo descendido a la Primera División con 43 puntos, sin posibilidades matemáticas de salvarse. Los Cebolleros disputarán su último partido en la Liga Nacional en la jornada 22 antes de regresar a la categoría inferior tras varios años en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

Lo que necesitan los equipos para salvarse

Mictlán llega a la última jornada en la situación más comprometida de los tres. Los Conejos necesitan ganar y esperar que Guastatoya y Malacateco no sumen para asegurar su permanencia, ya que cualquier empate o derrota podría condenarlos al descenso dependiendo de los resultados de sus rivales directos en la zona baja.

Guastatoya y Malacateco, igualados con 50 puntos pero con mejor diferencia de goles que Mictlán, tienen la ventaja de depender más de sí mismos para salvarse. Sin embargo, la situación sigue siendo de máxima tensión ya que un tropiezo combinado con un buen resultado de los Conejos podría cambiar radicalmente el panorama en la última jornada del Clausura 2026.

La jornada 22 será definitiva para conocer el segundo equipo que acompañará a Achuapa en el descenso a la Primera División, en lo que promete ser una última fecha de máxima tensión en la parte baja de la tabla acumulada del fútbol guatemalteco.