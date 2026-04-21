Clausura 2026: así marcha la tabla de clasificación tras disputarse la jornada 21

La jornada 21 del Torneo Clausura 2026 dejó una tabla con todo por definirse en lo alto y varios equipos que ven cerradas sus opciones de clasificación a falta de una fecha para el cierre del certamen.

Xelajú MC y Mixco lideran igualados con 36 puntos cada uno, pero los Superchivos se mantienen en el primer lugar por mejor diferencia de goles con +14 frente a los +7 de los Chicharroneros, en lo que se perfila como una definición del título de la tabla hasta el último minuto de la última jornada.

Municipal y Comunicaciones les siguen de cerca con 35 puntos cada uno en el tercer y cuarto lugar respectivamente, lo que significa que cualquiera de los cuatro equipos puede coronarse campeón del Clausura 2026 en la última jornada. Comunicaciones llegó a esa posición tras vencer 1-0 a Guastatoya con gol de Omar Duarte, resultado que también confirmó matemáticamente la permanencia de los Cremas en la Liga Nacional. Antigua GFC es quinto con 33 puntos y Cobán sexto con 32.

En la parte baja de la tabla el panorama es claro. Mictlán suma 26 puntos en la novena posición, mientras que Malacateco y Aurora comparten el décimo y undécimo lugar con 19 unidades cada uno y Achuapa cierra con 18. Aurora, Malacateco y Achuapa quedan eliminadas matemáticamente de cualquier opción de clasificación a la siguiente fase, cerrando el torneo sin objetivos clasificatorios en juego.

Todo se define en la última jornada

Con cuatro equipos separados por apenas un punto en la pelea por el título, la última jornada del Clausura 2026 se perfila como una de las más emocionantes en la historia reciente del fútbol guatemalteco. Cualquier combinación de resultados puede cambiar el campeón, lo que garantiza que los aficionados tendrán una fecha final cargada de tensión y emociones.

Marquense y Guastatoya cierran la zona de clasificación con 30 y 28 puntos respectivamente, ambos con posibilidades de avanzar dependiendo de sus resultados en la última fecha. La jornada 22 será definitiva para conocer los ocho clasificados a la siguiente fase del certamen.