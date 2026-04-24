Clausura 2026: Cobán Imperial recurre a juveniles en el arco para duelo ante Xelajú

El conjunto del Cobán Imperial enfrentará una de las pruebas más exigentes del torneo Clausura 2026 cuando visite a Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, en el cierre de la fase de clasificación del certamen nacional.

La jornada 22 se disputará de manera simultánea en sus seis encuentros, una fecha decisiva en la que se definirán las posiciones finales de los ocho equipos clasificados a la fase final.

Además, cuatro clubes aún luchan por el liderato del torneo; se conocerán los emparejamientos de los cuartos de final y también quedará definido el segundo equipo que descenderá a la Primera División, acompañante de Achuapa, en una pelea que se mantiene al rojo vivo.

El conjunto cobanero afronta este compromiso con un problema serio en la portería, tras confirmarse la ausencia de sus dos guardametas del primer equipo.

El arquero titular, Tomás Casas, quien pelea por terminar el torneo como el menos vencido del campeonato, quedó descartado luego de salir lesionado tras recibir un gol en la jornada anterior. El guardameta fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra en reposo, por lo que no estará disponible para este último partido de la fase de clasificación.

A esta baja se suma la del portero suplente, Víctor Ayala, quien fue sometido a una cirugía en el talón de Aquiles, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por varios meses.

Apuesta por la juventud

Ante este panorama, el técnico uruguayo Martín García se verá obligado a recurrir a la cantera cobanera, al no contar con otro arquero disponible en el plantel mayor. El entrenador convocó a dos jóvenes guardametas, quienes podrían debutar oficialmente con el primer equipo.

El principal candidato a defender el arco de los Príncipes Azules es Luis Ángel Pereira, quien ya había sido convocado a la banca en otros encuentros, pero ahora todo apunta a que asumirá la responsabilidad desde el inicio. Como alternativa estará Leyton Smaller Leas, quien será el segundo portero para este compromiso.

Un reto de alta exigencia

El desafío no será sencillo para Cobán Imperial ni para los jóvenes guardametas, ya que enfrentarán a un Xelajú MC que pelea por quedarse con el liderato de la fase de clasificación y que buscará hacerse fuerte en casa.

Pese a la dificultad del escenario, ambos porteros llegan con la convicción de responder durante los 90 minutos, en un partido que marcará no solo el cierre de la fase regular, sino también una oportunidad para que la juventud cobanera dé un paso al frente en un momento crucial del campeonato nacional.