Primera División: resultados de los partidos de ida de cuartos de final

Los cuartos de final de la Primera División del Clausura 2026 arrancaron con resultados contundentes este miércoles y jueves. Nueva Santa Rosa, actual campeón de la categoría, abrió la jornada con una goleada 4-0 sobre Deportivo Gomerano que los deja con una ventaja amplia de cara al partido de vuelta. Los Paneleros demostraron su jerarquía de campeones con una actuación contundente que pone en una situación muy complicada al equipo escuintleco.

Suchitepéquez también tomó ventaja al remontar ante Chiquimulilla en el Estadio Carlos Salazar Hijo con goles de Selvin Barlovento y Jorge Matul, en lo que fue una de las series más emocionantes de la jornada.

Por su parte, Coatepeque FC empató ante Deportivo San Pedro en el Estadio Israel Barrios, mientras que Deportivo Iztapa y Chichicasteco FC también igualaron 0-0 en el Estadio Municipal Tzocoma, dejando ambas series abiertas para el partido de vuelta.

Con los resultados de ida ya definidos, las cuatro series tienen panoramas muy distintos de cara a los partidos de vuelta que se disputarán este sábado 25 y domingo 26 de abril. Mientras algunos equipos llegan con ventaja cómoda para sostener el resultado, otros deberán remontar marcadores adversos si quieren seguir con vida en la competencia por el título del Clausura 2026 de la Primera División guatemalteca.

Resultados de ida — Cuartos de final

Nueva Santa Rosa 4-0 Deportivo Gomerano — Estadio Pedro García Arredondo. Goles: Dos de Carlos Artola , Sergio Mina y Gonzalo Pocasangre. Vuelta: domingo 26 de abril, 11:00 AM en el Estadio Pedro Coronado Campos.

CSD Suchitepéquez vs. CSD Chiquimulilla — Estadio Carlos Salazar Hijo. Goles: Selvin Barlovento y Jorge Matul para Suchi, Charles Martínez para Chiquimulilla. Sábado: domingo 25 de abril.

Coatepeque FC vs. Deportivo San Pedro FC — Estadio Israel Barrios. Vuelta: domingo 26 de abril.

Chichicasteco FC 0-0 Deportivo Iztapa — Estadio Municipal Tzocoma. Vuelta: domingo 26 de abril.



Series abiertas

Los partidos de vuelta de los cuartos de final se disputarán este sábado 25 y domingo 26 de abril, con las cuatro series ofreciendo panoramas muy distintos. Nueva Santa Rosa llega como el equipo más cómodo con su goleada 4-0, aunque Gomerano intentará hacer historia en su estadio.

Suchitepéquez también llegan con ventaja pero sin nada asegurado, mientras que las series entre Iztapa y Chichicasteco, y Coatepeque FC vs. Deportivo San Pedro FC quedaron completamente abiertas tras los empates obtenidos en la ida y se decidirán en los noventa minutos del domingo. Los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales del torneo.