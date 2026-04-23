Selección de Guatemala: Tres fracasos en cinco meses golpean al futbol nacional

El futbol guatemalteco atraviesa uno de los momentos más decepcionantes de su historia reciente. En un lapso de menos de cinco meses, el país vio desvanecerse, de forma consecutiva, la ilusión de clasificar a una Copa del Mundo en tres categorías distintas, una situación que evidencia la fragilidad del proyecto deportivo nacional y deja una sensación de frustración generalizada entre aficionados y protagonistas.

La eliminación de la Selección Mayor significó un golpe duro y un gran fracaso, al tratarse de una oportunidad real de competir por primera vez en un Mundial absoluto. El equipo no logró consolidar su fortaleza en casa ni traducir el respaldo de la afición en resultados determinantes, lo que repite un patrón que ha lastrado procesos anteriores.

A ese desencanto se sumó el fracaso de la categoría Sub-17, que dejó escapar una valiosa ocasión de clasificar a una Copa del Mundo juvenil. La eliminación expuso deficiencias profundas en la formación de talentos, la planificación a largo plazo y la falta de continuidad en los procesos, aspectos clave para el desarrollo sostenible del futbol nacional.

El cierre de esta cadena de eliminaciones fue la caída de la Selección Nacional Femenina, que también frustró su opción de clasificar a su primer Mundial. En conjunto, las tres eliminaciones confirman que Guatemala no solo dejó escapar tres boletos mundialistas, sino también una oportunidad histórica para sentar bases firmes de cara al futuro del futbol nacional.

Primer golpe: la Selección Mayor y otra eliminatoria fallida

El inicio de esta cadena de decepciones ocurrió en noviembre del 2025, cuando la Selección Mayor de Guatemala quedó eliminada en la fase final de la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Se trataba de una oportunidad histórica: por primera vez, el Mundial contará con 48 selecciones y, además, potencias regionales como México, Estados Unidos y Canadá ya estaban clasificadas por ser anfitrionas.

Sin embargo, ni siquiera ese escenario favorable fue suficiente. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena finalizó en la tercera posición del Grupo A, por detrás de Panamá y Surinam, y superó únicamente a El Salvador. Esa ubicación lo dejó sin posibilidades de acceder siquiera al repechaje intercontinental, con lo que consumó el fracaso número 17 en la búsqueda de una clasificación mundialista absoluta.

La eliminación fue especialmente dolorosa porque el entorno futbolístico creía que esta era la generación indicada para romper el techo histórico. Pero, de nuevo, Guatemala se quedó a la orilla y consumó otro fracaso.

Segundo fracaso: Sub-17, localía desaprovechada y eliminación repetida

El segundo revés llegó en febrero, durante el Premundial Sub-17, disputado en territorio guatemalteco por segundo año consecutivo. La selección juvenil, dirigida por Willy Coito Olivera, también quedó fuera de la Copa del Mundo de la categoría, que se celebrará en Qatar con el formato ampliado de 48 equipos.

La historia fue una repetición dolorosa. Guatemala quedó eliminada por Haití, el mismo rival que la había dejado fuera el año anterior. En un grupo en el que solo el primer lugar obtenía el boleto mundialista, la Azul y Blanco terminó en la segunda posición, insuficiente para cumplir el sueño de disputar su primer Mundial Sub-17.

La derrota volvió a evidenciar la fragilidad de los procesos formativos y la incapacidad de capitalizar la condición de local, una ventaja que terminó siendo estéril.

El último golpe: la eliminación de la Selección Femenina

El tercer y más reciente golpe se produjo con la Selección Femenina de Guatemala, dirigida por la estratega mexicana Karla Maya. En la eliminatoria Concacaf W, el combinado nacional cayó 0-3 frente a Costa Rica, resultado que sepultó cualquier posibilidad de avanzar al Premundial y buscar el ansiado boleto a la Copa del Mundo.

Solo el primer lugar del grupo otorgaba la clasificación y, con esa derrota, Guatemala quedó sin opciones de luchar por un boleto al Mundial femenino, que se disputará en Brasil, así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Otra ilusión que se apagó antes de tiempo.

Un patrón que se repite

Cinco meses, tres selecciones, tres eliminaciones. El balance es demoledor. Lejos de tratarse de hechos aislados o simples accidentes deportivos, estas eliminaciones confirman un problema estructural profundo que el futbol guatemalteco arrastra desde hace décadas.

La creciente dependencia de futbolistas formados en el extranjero evidencia la incapacidad del país para producir talento competitivo de manera sostenida. Aunque estos jugadores pueden aportar calidad individual en el corto plazo, no reemplazan la necesidad de una base sólida de formación local.

La responsabilidad es colectiva. La Federación, los clubes y las asociaciones —especialmente los de la Liga Nacional— mantienen una deuda histórica con las divisiones menores. La inversión sigue siendo limitada, la planificación es inconsistente y la formación de entrenadores especializados resulta insuficiente. Sin métodos modernos, estructuras claras y una competencia interna exigente, el talento local termina estancándose.

Resultados que reflejan la crisis

Los números son contundentes. En toda su historia, Guatemala solo ha clasificado a dos Copas del Mundo, ambas en la categoría Sub-20: Colombia 2011 y Argentina 2023. Más que señales de progreso sostenido, estas participaciones muestran lo esporádico del éxito y la ausencia de un proyecto formativo a largo plazo.

La ilusión de ir a un Mundial sigue viva en la afición, pero la realidad deportiva se empeña en golpearla una y otra vez. El tiempo pasa, las oportunidades se esfuman y el futbol nacional continúa esperando una transformación que, hasta hoy, no llega.