Guatemala cae 0-3 ante Costa Rica y dice adiós al sueño del Mundial 2027

Guatemala no pudo y cayó 0-3 ante Costa Rica este sábado 18 de abril en el Estadio Nacional de San José en el partido decisivo del Grupo C de la eliminatoria Concacaf W, quedando eliminada de la competencia y sin la posibilidad de avanzar al Campeonato W donde se definirán los boletos al Mundial Femenino de Brasil 2027. Las chapinas necesitaban ganar para arrebatarle el liderato a las ticas, pero el resultado fue el opuesto y Costa Rica avanzó como líder indiscutible del grupo con cuatro victorias en cuatro partidos.

Las costarricenses mostraron su superioridad desde temprano. Al minuto 13, Gloriana Villalobos abrió el marcador aprovechando los espacios que dejó la defensa guatemalteca para poner el 1-0 que complicó los planes del equipo dirigido por Karla Maya desde muy temprano en el encuentro.

Guatemala intentó reaccionar y generó sus mejores momentos en el segundo tiempo, cuando Aisha Solórzano desbordó por la banda derecha y centró al área donde Ana Lucía Martínez conectó de cabeza pero la portera costarricense respondió con una gran atajada. Al minuto 55, Andrea Álvarez disparó con fuerza desde fuera del área buscando el descuento pero tampoco pudo superar a la guardameta rival en lo que fue la ocasión más clara de las guatemaltecas en el partido.

Costa Rica no perdonó. Al minuto 63 Sheika Scott anotó el segundo para las locales y cerró definitivamente las opciones guatemaltecas de remontar, mientras que al minuto 87 Priscila Chinchilla, figura del torneo con 11 goles en la fase clasificatoria y delantera del Atlético de Madrid, selló el 3-0 definitivo para redondear una actuación contundente de las ticas en su propio estadio.

Adiós al mundial

Guatemala no tuvo una mala participación en esta eliminatoria. Las chapinas ganaron sus tres primeros partidos con autoridad, venciendo 4-1 a Bermuda, 6-0 a Granada y 13-0 a Islas Caimán, demostrando una contundencia ofensiva que no se había visto antes en el fútbol femenino guatemalteco. Sin embargo la diferencia con Costa Rica fue evidente en el momento más importante, donde las ticas mostraron mayor experiencia y solidez en los 90 minutos.

El equipo llegó a este partido con la mejor generación de jugadoras de su historia, con 13 futbolistas de las convocadas que militan en el extranjero como Ana Lucía Martínez en Cruz Azul, Aisha Solórzano en Juárez FC de la Liga MX y Andrea Álvarez en el Sevilla de la Liga de España. Pese a ello no fue suficiente para superar el gran obstáculo que representó Costa Rica.

En el Campeonato W de la Concacaf se medirán México, Jamaica, Costa Rica, Haití, Panamá, El Salvador, Estados Unidos y Canadá en una competencia que otorgará cuatro boletos al Mundial de Brasil 2027 y tres cupos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Guatemala se queda una vez más sin la oportunidad de disputar un torneo clasificatorio al Mundial Femenino, pero el camino recorrido en esta eliminatoria deja señales positivas para el proceso del fútbol femenino guatemalteco. Con jugadoras jóvenes que ya compiten en ligas del extranjero y una generación que sigue creciendo.