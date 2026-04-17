“La verdadera ganadora fue María”: público cuestiona decisión dividida en pelea Micheo vs. Dove

La decisión dividida que otorgó la victoria a Natalie "No Love" Dove sobre María "La Imparable" Micheo este viernes en el Madison Square Garden no cayó bien al publico que siguió la pelea. Las tarjetas de dos jueces favorecieron a Dove por 77-75, mientras que el tercer juez vio ganadora a Micheo por el mismo marcador, en un resultado que generó una ola de reacciones.

La propia María Micheo se mostró visiblemente sorprendida al momento de anunciarse la decisión, una reacción que no pasó desapercibida y que fue captada por las cámaras presentes en el ring. Posteriormente, la boxeadora guatemalteca reposteó en sus historias de redes sociales varios contenidos donde seguidores y analistas la señalan como la verdadera ganadora del combate, dejando entrever su propio sentir sobre el resultado.

Los comentarios en las publicaciones oficiales de la pelea no tardaron en llenarse de mensajes cuestionando la decisión de los jueces. "María ganó esa pelea claramente, fue más activa toda la noche" escribieron los usuarios.

Una decisión que genera debate

Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde aficionados de ambos países coincidieron en su desacuerdo con el fallo. Varios usuarios recordaron que fue Micheo quien envió a Dove a la lona en el segundo round, además de conectar más golpes limpios durante la mayor parte del combate, argumentos que para muchos deberían haber sido suficientes para otorgarle la victoria a la guatemalteca.

La actuación de Micheo en un escenario de esta magnitud, enviando a Dove a la lona en el segundo round y compitiendo con sangre cerca del ojo en los últimos rounds sin bajar la intensidad, fue ampliamente reconocida por quienes siguieron el combate desde las gradas y las redes sociales.

Con este resultado, Micheo queda con un registro de 14 victorias, 8 por nocaut, y 7 derrotas. La guatemalteca deberá analizar con su equipo los próximos pasos en su carrera, con la mira puesta en seguir escalando en el ranking del CMB en las categorías de 105, 108 o 112 libras para acercarse a una nueva oportunidad por el título mundial.