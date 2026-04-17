María Micheo cae en decisión dividida ante Nat Dove tras una pelea cerrada en Nueva York

María "La Imparable" Micheo cayó por decisión dividida ante Natalie "No Love" Dove este viernes 17 de abril en el Infosys Theater del Madison Square Garden de Nueva York, en un combate pactado a 8 rounds en la categoría de 112 libras que abrió la cartelera principal del MVPW-02.

Las tarjetas de los jueces marcaron 77-75 para Dove en dos cartillas y 77-75 para Micheo en la tercera, dejando en evidencia lo cerrado de un combate donde un juez vio ganadora a la guatemalteca.

Micheo llegó al ring con la canción T.N.T. de AC/DC, vestida de negro y dorado, con un registro de 14 victorias, 8 por la vía del nocaut, y 6 derrotas. Enfrente, Dove llegaba invicta con 7 victorias, un empate y 2 nocauts, con la confianza de quien sabe que el escenario le favorecía como local. Con la victoria, la estadounidense mejoró su marca a 8-0-1.

La noche estuvo marcada por mensajes de promoción al boxeo femenino, algo que tiene un significado especial cuando se trata de María Micheo, referente histórica del boxeo femenino guatemalteco, primera boxeadora profesional del país y la única guatemalteca en haber disputado un título mundial absoluto.

La boxeadora guatemalteca María Micheo y la estadounidense Natalie Dove ya intercambian golpes en el ring del Infosys Theater del Madison Square Garden, (Video Prensa Libre: Mariana Lima).



El desarrollo del combate

Desde el primer round Micheo mostró superioridad con mayor rapidez de reacción y precisión en sus combinaciones de jabs y crosses que conectaron con claridad sobre la guardia de Dove. En el segundo asalto la experiencia de la guatemalteca salió a relucir con una precisión quirúrgica que culminó cuando Nat Dove cayó a la lona tras una combinación de golpes que dejaron en evidencia el dominio de Micheo en los primeros rounds.

El tercer y cuarto round mostraron una pelea más pareja con Dove respondiendo mejor y encontrando su distancia, aunque Micheo siguió conectando golpes limpios con hooks y uppercuts en la cabeza de su rival. Antes del quinto round, la entrenadora Marisol Rhoessa le dio indicaciones precisas a la guatemalteca para mantenerse defensiva y explotar los puntos débiles de Dove, un momento que reflejó la inteligencia táctica detrás del equipo de La Imparable.

El séptimo round fue el mejor de María en la pelea, conectando varios golpes limpios en la cabeza a pesar de pelear con sangre cerca del ojo, sin que eso le impidiera responder con la misma intensidad que mostró desde el primer campanazo. En los últimos rounds el cansancio era evidente en ambas pero Micheo siguió respondiendo con combinaciones precisas que llevaron el combate hasta el límite de los 8 rounds en una pelea que mantuvo al público del Madison Square Garden atento de principio a fin.

. La guatemalteca demostró carácter, experiencia y calidad ante una rival invicta y en uno de los escenarios más importantes del boxeo mundial. (Foto Prensa Libre: Mariana Lima).

La decisión y lo que sigue

Las tarjetas de los jueces dieron 77-75 para Dove en dos cartillas y 77-75 para Micheo en la tercera, un resultado que refleja lo cerrado del combate y que dejó en evidencia que un juez vio ganadora a la guatemalteca. Nat Dove mejoró su registro a 8-0-1 con 2 nocauts, mientras que Micheo suma su séptima derrota en una pelea donde demostró que tiene el nivel para competir en los escenarios más grandes del boxeo femenino mundial.

Lejos de ser el final, esta actuación de Micheo en el Madison Square Garden abre puertas. La guatemalteca demostró carácter, experiencia y calidad ante una rival invicta y en uno de los escenarios más importantes del boxeo mundial. Fiel a su apodo, La Imparable seguirá buscando esa oportunidad por el título mundial que tanto sueña, porque como ella misma dijo antes de subir al ring en Nueva York, nada la detiene.