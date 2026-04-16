María Micheo supera el pesaje y queda lista para enfrentar a Natalie Dove en Nueva York

El pesaje oficial del evento MVPW-02 se llevó a cabo este jueves 16 de abril en Nueva York con la presencia de Jake Paul, y dejó a María "La Imparable" Micheo lista para su combate de este viernes. La boxeadora guatemalteca registró 111.6 libras, dentro del límite pactado de 112 libras, completando así un proceso de preparación que implicó uno de los mayores retos físicos de su carrera: subir dos categorías de peso ganando masa muscular y potencia sin perder velocidad ni técnica.

El logro no fue menor considerando que el peso natural de Micheo es de 105 libras. "Para mí fue un reto enorme subir de categoría. No es solo subir de peso, es aumentar masa muscular y potencia. Trabajamos mucho en fuerza, técnica y alimentación con una dieta alta en proteínas y trabajo físico muy intenso durante cinco semanas de campamento", explicó la guatemalteca, quien llegó al pesaje en óptimas condiciones y con la confianza de haber completado una preparación de alto nivel junto a su entrenadora Marisol.

Por su parte, Natalie Dove también pasó el pesaje sin problemas, registrando las 112 libras exactas pactadas para el combate de ocho rounds. La estadounidense, joven e invicta con siete peleas profesionales, no ocultó su emoción ante la magnitud del momento. "Esto significa todo para mí, siempre he soñado con estar en un escenario grande", expresó Dove, quien también recordó su trayectoria en la promotora. "El año pasado estaba haciendo mi primera pelea en MVP y este año abriré junto a María la cartelera principal", añadió la peleadora estadounidense.

Noche que promete

Con el pesaje superado, todo está listo para que este viernes 17 de abril Micheo y Dove abran la cartelera principal del MVPW-02 en el Infosys Theater del Madison Square Garden de Nueva York. Será la primera pelea de la cartelera principal de una noche estelar en un evento que también contará con la presencia de figuras como Alycia Baumgardner y Shadasia Green en los combates principales.

Para Micheo, este combate representa mucho más que una victoria en el ring. La primera boxeadora profesional de Guatemala busca escalar posiciones en el ranking del CMB y acercarse a una nueva oportunidad por el título mundial, habiendo sido ya la única guatemalteca en pelear por un título absoluto. La pelea podrá seguirse este viernes a partir de las 8:00 PM hora Guatemala por ESPN y a través del canal de YouTube de Most Valuable Promotions.