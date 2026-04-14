María Micheo vuelve al ring: “Estoy lista para dar una gran pelea por Guatemala”

María Micheo no para. La boxeadora guatemalteca regresa al ring este viernes 17 de abril ante la invicta Natalie Dove en el Madison Square Theater de Nueva York, como parte de la cartelera MVP II impulsada por la promotora de Jake Paul. En entrevista exclusiva con Prensa Libre, María habló sobre esta oportunidad en su carrera, su preparación y su visión del boxeo guatemalteco en uno de sus mejores momentos históricos.

La invitación para participar en esta cartelera llegó de una forma que Micheo no duda en calificar como especial. "Fue algo muy sentimental. Yo le pedí a Dios esta oportunidad de pelear en esa promotora y a la semana me contactaron. Ya estaba lista y preparada para tomarla", contó la guatemalteca con emoción, dejando claro que esta pelea no es casualidad sino el resultado de años de trabajo, disciplina y fe. La cartelera MVP II es una de las más esperadas del año en el boxeo femenino internacional, y Micheo abrirá la cartelera principal desde el Madison Square Theater.

El combate se disputará en la categoría de 112 libras, dos divisiones por encima del peso natural de Micheo, que es de 105 libras. Esto implicó un proceso de preparación muy específico que la guatemalteca asumió con total profesionalismo. "No es solo subir de peso, es aumentar masa muscular y potencia. Trabajamos mucho en fuerza, técnica y alimentación con una dieta alta en proteínas y trabajo físico muy intenso", explicó sobre un reto que convierte esta pelea en uno de los desafíos más exigentes de su carrera.

El campamento y la rival

El campamento de preparación duró cinco semanas intensas bajo la dirección de su entrenadora Marisol Rhoesa, quien acompañó a Micheo en cada detalle. "Mi entrenadora me pulió muchísimo para no cometer errores y hacer el mejor trabajo técnico y práctico para esta pelea", destacó la boxeadora. El proceso incluyó trabajo físico de alto rendimiento, sparrings específicos y un seguimiento nutricional riguroso para llegar al pesaje del 16 de abril en las mejores condiciones posibles.

Su rival, la estadounidense Natalie Dove, llega invicta y con un sólido recorrido en el boxeo amateur que la convierte en una adversaria de cuidado. "Ella trae mucho récord de boxeo amateur. Actualmente lleva siete peleas profesionales y es invicta. Tiene una condición física increíble y un boxeo muy técnico", reconoció Micheo, quien también ve en ese estilo una oportunidad para dar una gran exhibición. "Esto va a ser una pelea donde vamos a demostrar las habilidades boxísticas de cada una y darle espectáculo al público", afirmó.

Aunque la pelea no tiene un título en disputa, Micheo tiene muy claro el propósito detrás del combate. "Cada pelea suma para el ranking. Estoy abierta a pelear por un título mundial en 105, 108 o 112 libras. He sido la única boxeadora guatemalteca que ha peleado por un título mundial absoluto y quiero volver a tener esa oportunidad", expresó con convicción, recordando que ya estuvo en el número uno del ranking mundial y que su objetivo es volver a esa posición.

La boxeadora guatemalteca María Micheo regresa al ring este viernes 17 de abril ante la invicta Natalie Dove en el Madison Square Theater de Nueva York. (Foto Prensa Libre: Cortesía Micheo).

Referentes junto a Lester Martínez

Micheo también reflexionó sobre el momento histórico que vive el boxeo guatemalteco, destacando el papel que tanto ella como Lester Martínez juegan en el desarrollo de la disciplina en el país. "Somos dos referentes importantes para Guatemala en el boxeo profesional y queremos abrir las puertas a muchas personas que vienen con talento y ganas de representar al país", señaló la guatemalteca, quien fue la primera boxeadora profesional de su nación y ha abierto el camino para las generaciones que vienen.

Su motivación, asegura, va mucho más allá de los resultados dentro del cuadrilátero. "Lo hago porque me apasiona, pero también para inspirar a otras personas a no rendirse y luchar por sus sueños. Quiero demostrarle a todas las chicas que sí se puede, que somos personas guerreras y tenemos toda la capacidad para hacerlo", expresó.

Este viernes, desde el Madison Square Theater de Nueva York y a partir de las 8:00 PM hora de Guatemala por ESPN, "La Imparable" promete una actuación memorable. "Soy la imparable y nada me detiene. Vamos a dar un excelente trabajo para todos los guatemaltecos", concluyó.