Lester Martínez ingresa al Salón de la Excelencia del Palacio de los Deportes tras su título mundial en boxeo

Lester Martínez sigue cosechando reconocimientos tras conquistar el título mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo el pasado 21 de marzo. Este sábado, el boxeador guatemalteco fue homenajeado en el Palacio de los Deportes de la zona 5 capitalina, donde se colocó su placa dentro del Salón de la Excelencia en una ceremonia especial con presencia de autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Federación Nacional de Boxeo.

Durante el acto, Léster habló con emoción sobre su trayectoria y lo que representa este reconocimiento. "Siempre le doy gracias a Dios por las cosas que me da. Desde que empecé en este deporte lo hice con la convicción de algún día ser campeón. Hoy puedo decir que Guatemala tiene un campeón interino y espero muy pronto ser campeón absoluto. Gracias a todos por el cariño", expresó el pugilista petenero durante la ceremonia.

Con un registro de 20 victorias, 16 por nocaut, y un empate en 21 combates, Lester Martínez se une en el Salón de la Excelencia a otros referentes del deporte guatemalteco como los medallistas olímpicos Adriana Ruano, Jean Pierre Brol y Erick Barrondo, además del paratleta Rolando de León. El evento cerró con palabras del presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, quien destacó el ejemplo que representa el boxeador para las nuevas generaciones.

Una carrera que sigue creciendo

Martínez inició su camino en el boxeo ganando la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, antes de dar el salto al profesionalismo en 2019. Desde entonces ha construido una trayectoria sólida que lo llevó a coronarse campeón interino supermediano del CMB tras vencer por decisión unánime al estadounidense Immanuwel Aleem en San Bernardino, California, con tarjetas de 119-109, 118-110 y 120-108.

El camino hacia el título absoluto, sin embargo, aún requiere paciencia. Según el Consejo Mundial de Boxeo, Martínez deberá cumplir con defensas obligatorias antes de poder enfrentar al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez por el cinturón absoluto de la categoría. Su próxima pelea podría disputarse en agosto en Estados Unidos, donde el guatemalteco buscará seguir construyendo su legado en el boxeo mundial.

El reconocimiento en el Salón de la Excelencia llega en uno de los mejores momentos de la carrera del petenero, quien con apenas 30 años ya es considerado uno de los boxeadores más importantes en la historia del deporte guatemalteco. Su inclusión junto a medallistas olímpicos y figuras del deporte nacional refleja el impacto que ha tenido su coronación mundial en el país y el lugar que ocupa hoy dentro del panteón del deporte guatemlateco.