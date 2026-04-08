Léster Martínez y Joshua Antón serán condecorados por el Congreso de Guatemala por sus recientes títulos de boxeo

El Congreso de la República de Guatemala aprobó este martes condecoran a los boxeadores Lester Martínez y Joshua Antón con la Orden Nacional "Soberano Congreso Nacional" en el grado de Caballero, en reconocimiento a los logros históricos que ambos atletas alcanzaron en el boxeo profesional.

La X Legislatura aprobó por mayoría los Acuerdos Legislativos 12-2026 y 13-2026, uno para cada deportista, en una sesión que destacó la disciplina y perseverancia de los dos peleadores guatemaltecos.

Lester Martínez recibe esta distinción tras coronarse campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo el pasado 21 de marzo en San Bernardino, California, convirtiéndose en el primer guatemalteco en la historia en obtener un título mundial en el boxeo profesional. Con 30 años y originario de Petén, el peleador mantiene un récord de 20 victorias y un empate en 21 combates y actualmente ocupa el segundo lugar del ranking del CMB, solo por detrás del mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

Joshua Antón, por su parte, también es reconocido por haber conquistado el título continental superwélter del CMB en la misma cartelera donde Martínez se coronó campeón, en lo que fue una noche histórica para el boxeo guatemalteco. Con esta condecoración, ambos atletas se unen a la lista de deportistas nacionales reconocidos por el Congreso, entre los que figuran medallistas olímpicos como Adriana Ruano, Erick Barrondo y Jean Pierre Brol.

Un reconocimiento histórico

Los documentos aprobados por el organismo legislativo destacan que el esfuerzo y compromiso de Martínez y Antón llenan de orgullo a los guatemaltecos y sirven como ejemplo de superación para las nuevas generaciones. La condecoración será entregada en una sesión especial que el Congreso establecerá para este fin.

Para Lester Martínez, el reconocimiento llega en uno de los mejores momentos de su carrera. Desde su debut profesional en 2019 ante Ricardo Mayorga, el petenero ha construido una trayectoria sólida que lo ha llevado a convertirse en el retador mandatorio al título mundial absoluto de los supermedianos, con la posibilidad de enfrentar a Canelo Álvarez en el horizonte.

Guatemala tiene en Martínez y Antón a dos referentes del boxeo centroamericano que han demostrado que el talento chapín tiene nivel para competir y ganar en los escenarios más importantes del boxeo mundial. La condecoración del Congreso es un reconocimiento merecido para dos atletas que han puesto el nombre del país en lo más alto del deporte de los puños.