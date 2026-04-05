¡Confirmado! Canelo Álvarez peleará con Mbilli y Léster Martínez se perfila como retador del ganador

Saúl "Canelo" Álvarez ya tiene fecha y rival confirmados para su regreso al ring. El boxeador mexicano peleará el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita ante el francés Christian Mbilli, actual campeón absoluto supermediano del CMB, en un duelo que se disputará en Riad como parte del acuerdo que tiene Canelo para pelear en el fin de semana de la Independencia de México.

El rival que enfrentará Canelo no es desconocido para el público guatemalteco. La pelea más reciente de Mbilli fue precisamente ante Lester Martínez el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, un combate que fue reconocido como la Pelea del Año y que terminó en empate técnico con tarjetas divididas, manteniendo invictos a ambos peleadores. Ahora, el guatemalteco observará desde afuera un combate del que podría salir su próximo rival, dependiendo de lo que ocurra en el cuadrilátero en Riad.

El CMB otorgó prioridad a este enfrentamiento por encima de otras defensas obligatorias, con el objetivo de concretar una pelea de alto nivel. Canelo llega a este combate buscando recuperar los títulos supermedianos que perdió ante Terence Crawford el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, donde el estadounidense se impuso por decisión unánime y le arrebató las coronas de la división.

Arabia Saudita como escenario

El promotor Turki Al-Sheikh, quien tiene un acuerdo millonario con Álvarez, confirmó que el evento sigue adelante pese a las tensiones en Medio Oriente. "Estamos ultimando los detalles de la temporada de Canelo en Riad para septiembre", señaló Al-Sheikh, quien también aclaró que Arabia Saudita mantiene las condiciones necesarias para albergar eventos internacionales de gran magnitud.

El promotor fue directo al responder a quienes dudaban de la viabilidad del evento. "Gracias a Dios mi país está a salvo y somos felices, incluso estando cerca de la guerra", afirmó Al-Sheikh, dejando claro que la cartelera del 12 de septiembre está en pie y que el proyecto deportivo de Arabia Saudita no se detiene pese a las circunstancias regionales.

La cartelera promete ser una de las más importantes del año en el boxeo mundial. Además de Canelo vs. Mbilli, Al-Sheikh adelantó que tiene planeados otros combates de alto perfil para la segunda mitad del año, incluyendo peleas para Anthony Joshua y Ryan García. Una noche que el mundo del boxeo ya tiene marcada en su calendario y que también tendrá a Guatemala pendiente del resultado, con Lester Martínez observando lo que ocurra con su rival y con la mira puesta en una posible siguiente oportunidad.